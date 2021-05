Las razones que hacen a la novela 'Pedro el escamoso' un ícono

Las retransmisiones de novelas se volvió una táctica de los canales nacionales del país en medio de la pandemia que atrasó la producción de nuevas series. Y la idea les resultó.

Basta con ver el reporte del rating de este 6 de mayo para darse cuenta que los colombianos siguen amando esas novelas que recuerdan cómo era el país hace 20 años. Pasó con Betty la Fea, Pasión de Gavilanes y ahora pasa con Pedro el Escamoso.

Miguel Varoni le dio varios 'regalos' a su personaje de 'Pedro el Escamoso'. Foto: Caracol

Esta última novela se ubicó en el tercer puesto de los programas más vistos en la noche de este jueves con 10.2 puntos, abajo de 'La reina del flow' (12.7) y 'Desafío The Box' (12.2).



Pero, ¿qué hace que esta novela siga siendo vista por los colombianos dos décadas después de su estreno?



Lo que opinaban analistas de televisión en el 2001 sigue aplicando hoy. Para Omar Rincón, esta historia tiene una carga emocional muy fuerte y ofrece un exceso de sentimentalismo, cosas que otras novelas perdieron. "La gente la ve porque la odia, o porque es tan absurda y tiene tantos clichés que espera a ver con qué sale", aseguró.



Él afirma que el término de 'fenómeno' con el que se cataloga a la producción lo genera el personaje de Pedro por su buen humor y por que genera identificación entre los colombianos.

El analista Germán Yances atribuía la acogida al sello de Julio Jiménez, de quien es la idea original. "Jiménez logró construir su propio mundo, uno que no tiene que ver con la realidad y que está justificado dentro de sus lógicas", decía. La producción es capaz de sacarle risas, en medio de los problemas, a padres y abuelos que la vieron, pero también a jóvenes que se engancharon con esta novela.



Basta con entrar a Twitter en la noche para revisar los comentarios que usuarios en esta red social hacen respecto a los capítulos bajo la etiqueta #MiMompirriReview.



Dago García, uno de los creadores de este clásico, explicó recientemente en una entrevista con este diario que el éxito también radica en que en medio de su gran figura masculina, Pedro pudo mostrar su espíritu femenino." Fue el primer protagonista de telenovela que mostró fidelidad de cuerpo, puede que de mente no, pero no tuvo sexo con otra. Además, tenía características femeninas muy marcadas: la vanidad, la ropa, cuidaba su cuerpo y su pelo, y hablaba mucho", asegura.

Pero también recalca que, frente a la crítica de las nuevas audiencias respecto al abuso que se ve a las mujeres en la novela, la retransmisión "sirve para poner el espejo retrovisor, incluso, para darle un valor antropológico y analizar cómo funcionaba la sociedad en ese momento. Y hay una ventaja: en Colombia, la protagonista en las novelas ha sido proactiva, no asustadiza, no Cenicienta. Primero se vuelve princesa y luego busca al príncipe. Y la doctora Paula es así".



Finalmente, el hecho de revivir la canción 'Pirulino' hizo que esta novela volviera a saltar al éxito. En la cabeza de varias generaciones resuena el 'Pirulin pin pon, pirulin pin pon, la última camisa y el último pantalón', un fragmento que prácticamente es un himno en nuestro país.



¿Y ustedes, 'mompirris', por qué la volvieron a ver?