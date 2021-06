¿Por qué paralizaron el rodaje de Misión imposible 7?

La nueva película de la famosa saga con Tom Cruise afronta un gran obstáculo

Misión Imposible 7 frenó su rodaje en Londres. La nueva película de la saga protagonizada por Tom Cruise, paralizará su rodaje en Londres hasta el próximo 14 de junio tras detectar un caso positivo por coronavirus dentro del equipo.

Así lo confirmó The Hollywood Reporter un portavoz de la productora Paramount a través de un comunicado en el que aseguraron estar siguiendo "todos los protocolos de seguridad" para poder "monitorizar" la situación. La séptima entrega de la saga de espías iba a estrenarse en julio de 2021, pero la pandemia de la covid-19 obligó a retrasar el rodaje varios meses.



El equipo regresó a Reino Unido hace dos semanas, pero no es la primera vez que se paraliza el rodaje de la película, pues el pasado mes de octubre, mientras rodaban en Italia, 12 personas del set dieron positivo por covid.



En esta ocasión el diario británico "The Sun" filtró un audio en el que se oía a Cruise gritar y soltar improperios a la gente del equipo por estar demasiado cerca y saltarse las normas de distanciamiento social.



"Lo siento, estoy harto de vuestros perdones. Si no lo hacéis, estáis fuera, pero no vamos a paralizar esta maldita película, ¿lo entendéis?", pronunció a gritos Cruise. A la nueva aventura del personaje de Ethan Hunt (Cruise), se le unirán los incondicionales Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Ving Rhames, así como la actriz recientemente nominada al Oscar por ‘Fragmentos de una mujer’, Vanessa Kirby.



La película, que continuará con el rodaje tras superar los 10 días de aislamiento protocolarios, tiene previsto su estreno para finales de mayo de 2022 de la mano de Paramount y Skydance, y dirigida por Christopher McQuarrie, que previamente ya estuvo al frente de dos filmes de la misma franquicia.





EFE