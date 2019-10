Una serie se mete en las entrañas del odio

Con el progreso se desarrollan nuevos campos de la tecnología, se hacen más proyecciones alrededor de la economía o la salud, y no faltan las radiografías sociales, los análisis alrededor del poder ni las predicciones acerca de un mundo de ensoñación o de cambio.

En ese contexto, la directora Greeta Gahdbhir y su colega Sam Pollard se unieron con el famoso director Steven Spielberg y el realizador Alex Gibney para desarrollar ‘¿Por qué odiamos?’, serie documental de seis episodios que escudriña en las entrañas de la tensión entre las personas. Se estrena este domingo a las 10 de la noche por Discovery Channel.



En un ejercicio audiovisual que analiza cómo el odio ha sido protagonista en el rompecabezas de la humanidad, ‘¿Por qué odiamos?’ aporta un contexto a las múltiples instancias de ese sentimiento en la vida diaria: las rivalidades que hacen erupción en las competencias deportivas, la retórica de odio que recorre desenfrenadamente las redes sociales, y los acalorados desacuerdos que estallan en terrenos como la política partidaria, la raza, la religión y las creencias sociales. La serie le permite a la audiencia escuchar a exterroristas, arquitectos de genocidios, y también considera las lecciones que han dejado algunos de los ejemplos de odio más crueles del mundo, como el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

“La génesis del proyecto en realidad comienza con el famoso cineasta Steven Spielberg (...), quien en realidad, después de hacer la Lista de Schindler, vio cómo la idea del odio no pudo alejarse de él. Llevamos esta apuesta desde hace muchos años, y luego él se asoció con el documentalista Alex Gibney y Sam Pollard (este último, mi mentor y amigo), y, claro, cuando a uno lo llaman Spielberg, Gibney y Pollard, uno no puede decir que no”, recuerda Greeta Gahdbhir en una entrevista a medios de India a la que tuvo acceso EL TIEMPO. "Una de las cosas que aprendimos es que nosotros, como seres humanos, todavía tenemos estos cerebros de la Edad de Piedra, no hemos cambiado mucho de nuestros antepasados, que solían vivir en grupos de 150 a 200 personas”, recuerda la directora.



“En esas sociedades conocíamos a todos, conocíamos su propósito, y cualquier persona del exterior era considerada una amenaza, y era una táctica de supervivencia. Y ahora vivimos en esta sociedad global, pero seguimos funcionando bajo un principio parecido al del pasado”, recalca.



Por su parte, Spielberg y Gibney aseguran que “llegar hasta las raíces de la condición humana no solo es fascinante, sino absolutamente necesario para entender quienes somos. La serie no se limita a documentar algo que está sucediendo, sino que es un proceso de investigación, un intento por comprender por qué odiamos, mediante la ciencia y el entendimiento de nuestra humanidad común”.

‘¿Por qué odiamos?’ se ordena en un ciclo de episodios que hablan del origen de ese sentimiento, de la configuración del tribalismo que lleva a trazar una línea entre unos y otros, del desarrollo de las tácticas de odio y su instrumentalización a través de la propaganda, las imágenes o los símbolos.



Luego da paso a la exploración del extremismo, la evolución de los crímenes como motor del mayor daño posible, y cierra con la idea de una transformación radical que pueda dar paso a la esperanza y las armas positivas para frenar el crecimiento de esa rabia.



“Como seres humanos tenemos esta tremenda capacidad para trabajar juntos, compartir recursos, construir comunidades, construir sociedades, cuidarnos y protegernos unos a otros. Eso es lo que se interpreta como el amor, y realmente todo está al servicio de mantener la especie en funcionamiento; pero a la vez somos capaces de temernos unos a otros, de hacernos mucho daño, de vernos como una amenaza”, recuerda Greeta Gahdbhir.



Pero ¿se puede transformar ese pensamiento?



“Si observamos el patrón de la historia, todos los dictadores caen eventualmente. Puede ser un proceso largo y doloroso, pero lo hacen. Y la voluntad de la gente es necesaria para eso. El odio es utilizado como una herramienta por los líderes; como un motor en el camino hacia el fascismo (...). Entonces, creo que las personas necesitan estar informadas, deben ser educadas y deben estar atentas porque, una vez más, la historia se repite”, finaliza la directora.



