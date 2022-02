Para la producción de Encanto, de Disney, y sus fanáticos es todo un motivo de celebración que la película haya conseguido tres nominaciones a los premios Óscar 2022, una de ellas por Dos oruguitas, la canción que carga el peso dramático de la historia de la familia Madrigal, según expertos.

Sin embargo, el contraste es notorio con el efecto real que tuvo en la audiencia esta canción, que si bien no pasó desapercibida -la banda sonora completa se mueve bien en plataformas de streaming-, ha sido opacada por el soprendente éxito mundial de Don't Talk About Bruno (No se habla de Bruno).

Ambas son canciones de Lin-Manuel Miranda, ambas pertenecen a la misma producción, ambas son interpretadas por artistas colombianos de los que nos sentimos orgullosos. Y terminaron, sin que nadie se lo propusiera, en una especie de rivalidad entre el público que amó la historia del misterioso tío desaparecido de la familia Madrigal.



(Puede interesarle: ¿Por qué ha tenido tanto éxito la canción No se habla de Bruno?)



Don't Talk About Bruno, interpretado por Carolina Gaitán y Mauro Castillo se ha convertido en un hit que arrasó con las apuestas internas de Disney que tempranamente pensaron que la canción más llamativa sería la interpretada por Yatra y por eso, a la hora de inscribir a las aspirantes a mejor canción original, se decantaron por Dos oruguitas, que finalmente fue nominada.

Esta es la explicación de la ausencia

Fue esta la razón de que Don't Talk About Bruno no fuera nominada a los Óscar: Como ocurre en muchas premiaciones, un trabajo que no se inscribe no puede ganar. Y aunque la academia permite inscribir todas las canciones de una misma banda sonora, la lógica de la producción fue encaminar todos sus esfuerzos de promoción, incluida la inscripción, en una sola canción.



Y en el momento de inscribirse al Óscar, antes de que Encanto llegara al público, con el correspondiente e impredecible boom musical de No sé habla de bruno, los productores creyeron que la canción más representativa era Dos oruguitas, y por eso, la canción fue inscrita en lugar de la que terminó arrasando en popularidad. Al menos, así lo explicó Miranda, que eligieron el tema postulado porque "representaba mejor la propuesta de Encanto".

Son varias las sorpresas que le ha dado esta producción a la casa Disney a partir de su historia atípica para lo que estos estudios acostumbraban y hasta en el tema de la audiencia.



Tras un primer fin de semana no tan prometedor en salas de cine, la película demostró su potencial al convertirse en un éxito -semanas más tarde- en su plataforma Disney + y con la canción de Bruno llegó a encabezar listas de Billboard y también llegó a dispararse en mercados como el inglés, superando los logros de otras canciones, de producciones animadas anteriores, que habían llegado lejos y parecían inalcanzables.



(Además: La historia detrás de la exitosa banda sonora de Encanto).



Otra sorpresa fue la aceptación recibida por el personaje de Luisa Madrigal, la mujer de superfuerza de la familia. Le habían apostado al merchandising de otros personajes y cuando menos lo esperaban, había una gran demanda de muñecos y otros recordatorios sobre Luisa, una heroína que se salía de los parámetros de esta casa productora.

REDACCIÓN DE CULTURA}

@CulturaET