¿Por qué no hay que tener sexo el viernes 13?

Jason Voorhees lleva casi 12 años sin afiliar su machete y sin ponerse la máscara de hockey con la que persiguió y aterrorizó a cientos de adolescentes para asesinarlos. Sin embargo, cada vez que aparece en el calendario un viernes 13, su nombre reaparece en todas partes. Finalmente es el asesino en serie más famoso y exitoso del cine de terror.

Voorhees se convirtió en un icono y referente de los asesinos en serie con la saga Viernes 13. Nunca moría y en cada nuevo capítulo de la saga era más cruel y violento, y con los años se ganó el cariño masoquista de quienes esperaban con ansias verlo de nuevo en acción, matando a quienes se atrevían a pasar un fin de semana en el Lago Cristal, un espacio natural que se hizo famoso el 9 de mayo de 1980 cuando se estrenó la primera cinta en la que, curiosamente, Jason no era el protagonista y no aparecía en buena parte del metraje.



Su madre, Pamela Voorhees, una mujer afectada por la muerte de su pequeño, fue la encargada de contarle al mundo la terrible vida de su hijo, un chico que aparentemente en situación de discapacidad falleció ahogado en un campamento juvenil sin que ninguno de los jóvenes que ahí se encontraban hiciera algo por salvarle la vida… Estaban ocupados teniendo sexo.

Por eso ella decide castigarlos cruelmente. Era la antesala de un trabajo que, por obra y gracia de la magia del cine, continuaría su hijo tras escapar de las entrañas de la muerte. Vivo, malvado e indestructible, Jason regresó con ganas de sangre y para seguir el trabajo de su madre, en 12 producciones más, en las que se fue profesionalizando como la peor pesadilla para nuevos jóvenes que llegaban a acampar. Visto así, este personaje se erige como una máquina de matar sin alma y sin motivaciones morales o éticas.



En cada aventura en la pantalla grande recibió palazos, disparos, puñaladas, descargas eléctricas y hasta fue vencido en una ocasión por una adolescente con poderes telequinéticos, pero lo cierto, es que siempre acababa con aquellos que iban a su bosque a drogarse y a tener sexo. Fue realmente el promotor de esa frase tan famosa en el cine de horror: ‘Si tienes sexo, entonces mueres’.



A pesar de las críticas por la violencia, las películas de Viernes 13 hicieron inconscientemente una campaña radical en contra del sexo antes del matrimonio y castigaron las relaciones y los excesos de libertad.



Frío, calculador y tildado muchas veces de misógino (aunque sus rivales más fuertes fueron mujeres) en su particular universo cinematográfico, este personaje tuvo tiempo para reírse un poco de sí mismo. En la octava parte de la saga se fue a Nueva York e hizo de las suyas en las calles de Manhattan, también tuvo una especie de descanso cuando un imitador se quiso pasar por él en otra aventura no que fue tan apreciada por los fanáticos. Jason solo hay uno.

Además de una desquiciada idea en la que el origen (y su inexplicable inmortalidad) fueron relacionadas a unos orígenes alienígenas. A la par de otra de sus películas (Jason X), en la que aparecía en el futuro y en una nave como la estrella de un extraño videojuego que termina despertando de nuevo sus ansias de matar. Tal vez lo más raro de esa locura cinematográfica es que actúa el director canadiense David Cronenberg, autor de clásicos como La mosca y El almuerzo desnudo.



Es posible que cada viernes 13 sus fanáticos y, por qué no, sus detractores busquen alguna de las películas de Voorhees, compren una máscara de hockey o busquen el famoso fragmento de la banda sonora que ofrece un espeluznante sonido, creado por Harry Manfrendini, que emula de una manera onírica lo que el pequeño Jason le pedía a su perturbada madre: “Kill her Mommy (mátala mami)”.



Jason también peleó a muerte con Freddie Krueger y trató de ganarse a una nueva generación con la fallida Viernes 13 de 2009, que no asustó ni encantó a nadie. Hoy espera volver en otras circunstancias, pero mientras tanto agradece seguir vivo gracias a la nostalgia y a esta fecha. No acampen, no tengan sexo, Jason puede estar cerca.



