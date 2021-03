¿Por qué 'Mank' es la favorita de los premios Óscar?

Cuando uno ve Mank se enamora del cine. Suena un poco paradójico para una producción que, a pesar de que tuvo algunas funciones en salas realmente se gestó en la plataforma de Netflix.



Pero eso no le quita que es una de las cartas de amor más bonitas para el séptimo arte y el hecho de liderar la lista de postulados a los premios Óscar, con diez nominaciones, demuestra el poder de esta historia, acerca del guionista Herman Mankiewicz, artífice de la historia del clásico El ciudadano Kane.



Le puede interesar: Alcohol, excesos y cine: la vida del guionista de 'El ciudadano Kane'



Y es que el reciente anuncio de los nominados a los premios de la Academia, que se entregarán el próximo 25 de abril en Los Ángeles tuvo en los candidaturas más importantes a esta película muy personal y particular del director David Fincher, famoso por Seven o La red social y que durante años trabajó en este proyecto, acerca de un escritor amante de los excesos y que vivió en un década conflictiva alrededor del poder, sus alcances y sus peligros.



Desde que se estrenó en Netflix, en diciembre del año pasado, muchos sintieron el silbido del Óscar a su alrededor. Es una película muy cuidada en un nostálgico blanco y negro, que cuenta las batallas de un hombre talentoso y lleno de claroscuros, de la mano de un actor como Gary Oldman, con el talento para lograr un viaje emocional de Mankiewicz. Por eso no fue una sorpresa su nominación en la categoría de mejor película y en la mejor director.





Como tampoco fue extraño que Oldman fuera seleccionado para competir en el apartado de mejor actor. A diferencia de Las horas más oscuras, con la que el actor ganó el Óscar en la misma categoría como Winston Churchill., aquí no estaba escondido bajo capas de maquillaje y látex. Para Mank apareció tal cual es y consiguió representar sin excesos la gloria y la decadencia que parecían acompañar a su personaje.



“Mank era un personaje complicado, ya que tiene todos estos contrastes: era hilarante, triste, se enojaba mucho. Necesitaba un actor que fuera capaz de ser todo eso, a menudo en una misma escena”, dijo Fincher en una entrevista publicada en ELTIEMPO Fincher.

Mank era un personaje complicado, ya que tiene todos estos contrastes: era hilarante, triste, se enojaba mucho FACEBOOK

TWITTER

Los que vieron la película también identificaron a una actriz que parecía haber reaparecido, en realidad nunca se fue de la industria, se trataba de Amanda Seyfried, quien entró al proyecto para interpretar a la actriz de cine mudo Marion Davies, que se hizo famosa más por sus escándalos y vida privada, pero que de la mano de Seyfried aparece reivindicada dentro de la película.



La intérprete estuvo nominada por ese trabajo al Globo de Oro y esta

Mank Foto: Netflix

Este drama competirá en mejor diseño de vestuario, un apartado que refleja el glamour de la década de los 30. Trish Summerville, hizo una investigación muy profunda de las telas, texturas y escalas de grises para tener una imagen en blanco y negro muy precisa.



Puede consultar: ¿Dónde se pueden ver las películas nominadas al Óscar?



La fotografía de Mank también es monumental y se caracteriza por unos planos amplios y sobrecogedores que recalcan esa carta de amor al cine, a los estudios, a los rodajes y al mundo que rodeaba todo ese universo. A esos reconocimientos se suma la categoría de mejor sonido y maquillaje; al igual que diseño de producción.



También el de banda sonora se metió en la selección de esa categoría, de la mano de Trent Reznor y Atticus Ross, que también están nominados por la música de la película animada de Pixar, Soul.



Para contexto: Estos son los nominados a los premios Óscar 2021



En realidad el liderazgo en las nominaciones de Mank refuerza su favoritismo para ganar en la próxima gala de los Óscar. Talvez lo más insólito, es que no fue tenida en cuenta para mejor guion, uno de los apartados en los que había una discusión por su desarrollo.



Cultura

@CulturaET