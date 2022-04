La más controvertida antesala a los Óscar, la que en lugar de premiar a lo mejor premia lo peor del cine cada año, había creado para su más reciente edición una sola categoría para resaltar la peor película de Bruce Willis del año. Así, los Golden Raspberry Awards, más conocidos como los Razzie, habían puesto la lupa sobre las recientes actuaciones de Willis en películas que consideraron de baja calidad.

Sin embargo, pasada su ceremonia de premiación (a la que pocos nominados se atreven a acudir) y la de los Óscar, la noticia dada por la familia del actor recordado por su participación en películas como Sexto sentido y Armageddon anunció que padecía una condición médica que lo obligaba a retirarse de la actuación.



La reacción en contra de los "antipremios" no se hizo esperar. Saber que Willis padece de afasia, un transtorno que afecta su capacidad de afecta su capacidad para comunicarse, las críticas a esta peculiar premiación subieron lo suficiente de tono para que sus fundadores, John Wilson y Mo Murphy, tomaran muy en serio el tema.

Así, al tiempo que en los Óscar continúa la polémica sobre si Will Smith debió ser retirado del auditorio cuando agredió a Chris Rock y algunos abogan por que le retiren el premio; los Razzie evaluaban la nueva información, que hacía ver de otra manera su ocurrencia del 2022 de otorgar "la peor Bruce Willis del año", en la que habían nominado ocho películas, entre las que habían elegido darle su frambuesa dorada a Comic Sin.



"Después de pensarlo y consideralo mucho, los Razzies tomaron la decisión de rescindir el Razzie Award concedido a Bruce Willis, debido a su recientemente revelado diagnóstico", afirmaron en un comunicado dado a diferentes medios.

"Si la condición médica de alguien es un factor en su toma de decisiones o en hacer una interpretación, reconocemos que no es apropiado para otorgarle un Razzie", añadieron.



Antes de la decisión, ya habían anunciado en redes sociales que se enteraron de la enfermedad de Willis al tiempo que el resto del mundo. Así que no lo sabían cuando crearon la singular categoría dedicada al actor.



Pero no fue este el único traspié de su premiación este año, puesto que horas antes de la ceremonia de los Óscar, los Razzie le habían otorgado su premio a la redención del año (dado a un actor que hubiera estado entre sus nominados pero que hubiera llegado después al podio de los Oscar), justamente a Will Smith.

Otro antipremio retirado

De paso, los premios anunciaron también el retiro de una antigua nominación, la de la actriz Shelley Duvall, por su actuación en la icónica película El resplandor (The Shining). Wilson y Murphy afirmaron en entrevista que a la luz de las revelaciones actuales sobre esta película, lamentaban aquella nominación.



"Como mencionamos recientemente en una entrevista de Vulture, las circunstancias atenuantes también se aplican a Shelley Duvall en The Shining. Desde entonces, descubrimos que la actuación de Duvall se vio afectada por el trato que Stanley Kubrick le dio a ella durante toda la producción", decía el comunicado. "Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para rescindir esa nominación también".

