¿Por qué  'Loki' se está convirtiendo en un fenómeno en Disney Plus?

Loki siempre nos engañó a todos. Se reveló como un villano, pero terminó siendo uno de los personajes más queridos del universo cinematográfico de Marvel; parecía estar fuera de sí pero siempre demostró tener un plan, aunque no siempre funcionaba e intentaba mostrarse como lo peor, pero los fanáticos lloraron sin consuelo cuando Thanos lo aniquiló en la película Avengers: infinity War. Todo el mundo ama a Loki y más ahora que tiene su propia serie en Disney Plus y se perfila como el personaje con mayor impacto en la plataforma de streaming. ¿Cuál es su magia?

En realidad, todo fluye con este antihéroe, desde la excelente interpretación de Tom Hiddleston que tiene el control total de una deidad llena de matices más cercana a las de los seres humanos que a las de un poderoso incomprendido que nació en Asgard, un reino gobernado por Odin y en el que Thor siempre tuvo un gran protagonismo. A eso hay que sumarle una naturaleza traviesa y brutal, que empata con un carisma como pocos se han visto en la nuevas series inspiradas en los superhéroes de Marvel.

Facebook Twitter Linkedin

Mobius (izquierda, Owen Wilson) ayuda a Loki en su nueva misión.. Foto: Disney Plus

Poco a poco Loki va ganando terreno tras el impacto que dejó WandaVision y un desempeño relativamente eficaz de Falcon y el soldado del invierno. Sus entusiastas ya lo erigen como el gran vencedor en este panorama de poderosos llevados al streaming de Disney Plus, pero hay que darle un poquito más de tiempo para ver sus alcances.



Lo cierto, es que hasta ahora la serie Loki ha conseguido dar lo que prometió: una revolucionaria vuelta a la tuerca al futuro que le espera al Universo Cinematográfico de Marvel y hasta el cerebro de toda esta operación Kevin Feige ha reconocido que este mago de las mentiras va a ser muy importante en lo que viene para Marvel y el cine.



Pero mientras eso pasa, el protagonista se sostiene en su misión de luchar contra quienes quieren destruir las líneas del tiempo, tratar de tener empatía con un personaje femenino que hace las veces de su álter ego femenino y hasta tiene tiempo para revelar su aparente bisexualidad y otros detalles de su identidad.



Puede leer: Loki y otros personajes de Marvel que son bisexuales





Loki se siente más cercano al espectador en los tres episodios que lleva la serie (realmente el punto medio de toda la narrativa, pues es una producción de seis capítulos). “Estos personajes significan mucho para mucha gente”, reflexionaba en una entrevista con la radio de la BBC el propio Tom Hiddleston cuando el fenómeno estaba por comenzar.



Otro tema que puede gustarle: Netflix se interesa en la vida sexual de las mujeres casadas



Quizá por eso y por tener un mayor campo de acción como centro de la trama Hiddleston se lanzó sin miedo a llevar a su hijo de la ficción más querido donde otros no han llegado, pero sin olvidar que una buena aventura de Marvel tiene la acción y aventura en sus niveles más altos.



Loki ha respondido de manera satisfactoria a estos elementos, eso sí, sin dejar de aportar un complejo tejido argumental en el que se habla del caos, el tiempo y el apocalipsis y una hermosa estética entre lo retro y lo onírico espacial con un ritmo que se dispara como un dibujo animado, no en vano la serie está en manos de Michael Valdron, el guionista detrás del éxito de Rick and Morty.



Es interesante: El curioso evento de 'Loki' que sucedió en Barichara, Santander

En sus primeros tres episodios esta producción ha revelado que le encanta tomar riesgos, hacer chistes y hasta ponerse metafísica. Tom Hiddleston se roba el show, pero no le quita brillo a personajes como Mobius, un agente que tiene que encaminarlo en su nueva misión para salvar el tiempo y el espacio, a la par con Sylvie Laufeydottir o ‘Lady Loki’,



Puede leer: Los idiomas que habla Tom Hiddleston, el protagonista de 'Loki'



En realidad una antagonista que podría abrirle los ojos al rey del engaño frente a la organización con la que ahora trabaja, que insólitamente podría estar manipulando al protagonista que quedó atrapado en un mundo conocido como Lamentis, palabra en latín que significa lamento, algo que hasta ahora no han experimentado los fanáticos de la serie



CULTURA

@CulturaET