¿Por qué la nueva película de Willy Wonka no tendrá a Johnny Depp?

Los estudios Warner Bros revelaron que van a hacer una nueva película de Charlie y la fábrica de chocolate, que sería lanzada en marzo de 2023 no tiene en mente al famoso y polémico actor Johnny Depp, quien en el 2005 fue el protagonista de una versión de la historia de un excéntrico chocolatero.



Dirigida por Tim Burton y con una actuación que encantó al público, muchos recibieron como un baldado de agua fría la noticia de que Depp no retomaría el personaje.



Como siempre, algunos reaccionaron diciendo que no existe Willy Wonka sin Depp. Otros se apresuraron a decir que no verían el nuevo proyecto y algunos le rindieron un homenaje al filme de hace casi 16 años. Pero hay razones de peso para que el actor de 57 años no esté en esta película.

Primero, su edad, ya que la nueva apuesta cinematográfica que se llamará Wonka se centrará en contar la juventud del extraño chocolatero. De hecho, Warner Bros. estaría barajando el protagónico entre Tom Holland (que se hizo famoso por su papel de Spider.Man) y Timothée Chalamet, a quien se vio en Llámame por tu nombre y Duna.

Tom Holland interpreta al héroe arácnido en la nueva saga de ‘Spider-Man Foto: Sony Pictures

Timothée Chalamet, protagoniza la nueva versión de Duna. Foto: Warner Bros Pictures

Además del tema generacional, para nadie es un secreto que Johnny Depp no está pasando por su mejor momento de su carrera, disminuida por malas decisiones en algunos de sus proyectos, excesos y peleas legales (como la que tuvo con su ex Amber Heard).

Johnny Depp encabezó el reparto de la versión en cine del 2005, de Charlie y la fábrica de chocolate. Foto: Warner Bross.

El intérprete también fue separado de la saga de Animales fantásticos y de cualquier posibilidad de convertirse en Jack Sparrow, el personaje principal de la saga de Piratas del Caribe.



Según el estudio, Wonka se enfocará en las aventuras de un joven Willy Wonka antes de tener su famosa fábrica de chocolates.

Wilder interpretó a Willy Wonka, en la película original de 1971. El actor tenía una apariencia tierna, grandes habilidades físicas y un tremendo histrionismo. Foto: Archivo particular

Sería la tercera película alrededor de ese personaje, ya que en 1971 Gene Wilder protagonizó un filme musical, que tuvo mucho éxito, pero claro no tanto como el de Johhny Depp que tras su estrenó alcanzó una taquilla de más de 400 millones de dólares en todo el mundo. El fime se inspiró en la obra literaria de Roald Dahl.



