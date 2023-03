Una de las series más vistas en HBO en lo corrido del 2023 es 'The Last of Us'. Esta producción fue inspirada en el videojuego que lleva el mismo nombre, en el que 'Ellie' y 'Joe', los protagonistas, escapan de un poderoso hongo que transforma a los humanos en criaturas caníbales.

El último capítulo de la serie fue emitido el pasado domingo 12 de marzo, en donde se dan más detalles sobre la razón de la inmunidad de Ellie y se presenta por primera vez la madre del personaje.

Tenga en cuenta que a partir de ahora se van a hacer algunas revelaciones sobre el contenido del capítulo.

¿Por qué 'Ellie' es inmune al cordyceps?

Existen varias teorías que surgen del videojuego sobre la razón de la inmunidad del personaje, pero el último episodio de la serie se encargó de dar más pistas.

Este es el póster oficial de la serie inspirada en el videojuego de Naughty Dog. Foto: HBO

En el final de temporada, 'Joel' y 'Ellie' se reencuentran nuevamente con las 'Luciérnagas', quienes deciden someter a la adolescente a una cirugía en su cerebro con el objetivo de poder replicar la inmunidad que generó el cuerpo de 'Ellie' al hongo.



Pero no solo eso, se conoce el nacimiento de la joven y un dato revelador en la historia. La madre de la joven fue mordida por un infectado mientras ella estaba dando a luz.



Ahora bien, algunos fanáticos dicen que esta teoría no es la única debido al poco tiempo que pasa entre la mordida a la madre de Ellie y el nacimiento de la pequeña.Hay otro planteamiento en el que se cree que la niña está contagiada por otra cepa del virus, lo que la hace inmune y que el agente contaminante no se expanda por todo su cuerpo.

"Según se explica en la parte 2 del juego de 'The Last of Us', Ellie sí está contagiada por el Cordyceps, pero por un tipo distinto de cepa, es decir, ella se contagió por un hongo “más neutral”, capaz de mantenerse en el cuerpo sin dañarlo", señala el diario El Comercio.

Confirmada la segunda temporada

La segunda temporada de la serie se confirmó a finales de enero de 2023, tras el lanzamiento de los dos primeros capítulos de la serie. Los protagonistas de Joe y Ellie interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey batieron récords.



El programa ha atraído a más de 4,7 millones de espectadores por semana desde su emisión en HBO Max e, incluso, marcó el debut más grande después de 'House of the Dragon' que se estrenó en 2022.

