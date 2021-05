¿Por qué se celebra este martes el Día de 'Star Wars'?

Los 4 de mayo los fanáticos de Star Wars de todo el mundo celebran su día. Lo primero que uno -ajeno a los códigos warsies- podría pensar, es que un 4 de mayo se estrenó la primera película de la saga. Pero nada más lejos de la realidad.



(Le sugerimos: Clones rebeldes dispuestos a dar guerra en 'Star Wars: The Bad Batch')

La historia del Día de Star Wars se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por convertirse en primera ministra del país: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", rezaba el texto, es decir, un juego de palabras con la fecha, "May the 4th" significa literalmente "4 de mayo", y su lectura por fonética, "may the force", que alude a la frase más famosa de la película, en español, "que la fuerza te acompañe".

Desde entonces, los fanáticos preparan diferentes actividades para recordar este día. Son habituales las maratones de películas o los encuentros con seguidores disfrazados de Jedis, Stormtroopers y muchos otros personajes del filme.



La filmografía de Star Wars', con siete películas y otra decena de producciones audiovisuales, es una de las más exitosas sagas de la historia del cine. Sus fanáticos, alrededor del mundo, siguen siendo fieles a sus más famosos personajes.



(Puede seguir leyendo: ¿Fanático de Star Wars? Disney inventa un sable láser 'real')



EL UNIVERSAL (México) / GDA

Más noticias de su interés

- ¿Quién hizo el vestuario de 'Mad Max' y 'Cruella'?

- La entrevista BOCAS con Anya Taylor-Joy, una chica prodigio