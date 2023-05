Un origen hasta simpático es el que convirtió el 4 de mayo como el 'Día de Star Wars', en el que miles de fanáticos celebran su preciada saga cinematográfica.



Todo obedece a un tema eminentemente semántico o sonoro, cuando se pronuncia en inglés el famoso lema 'Que la fuerza esté contigo'.

"Un juego de palabras con la fecha y la frase más famosa de toda la saga. "Que la fuerza te acompañe" en inglés se traduce como "may the force be with you", lo que suena casi idéntico a "May the fourth be with you" (que el 4 de mayo esté contigo)", explica el diario La Vanguardia.



(Lea además: ¿'Baby Yoda' aparecerá en los próximos filmes de 'Star Wars'?)



Mucho fanáticos de la saga creada por Lucas Film aprovechan este día para encontrarse a través de las redes, intercambiar ideas sobre las películas y comprar 'merchandising'.



Pero para los seguidores, existe también una aplicación móvil de Disney que trae contenidos exclusivos desde una galaxia muy, muy lejana hasta la región.



Los usuarios podrán participar en concursos por funciones exclusivas de las nuevas películas, eventos especiales y otros premios para fans.



¿Le gustaría reproducir la respiración de Darth Vader en su celular? o ¿tomarse una selfie con unos StormTroopers en el marco? Esta aplicación le ayudará.



Además de incluir efectos sonoros y una colección de fondos para tomarse selfies en escenas y escenarios emblemáticos de las películas, la aplicación trae un banco de datos para los más fanáticos con detalles de los personajes, planetas, naves y otros elementos del universo.



Si lo suyo son los comics, según Disney, la colección de historias aumenta día a día y podrá encontrar títulos como 'Obi-Wan & Anakin', 'Chewbacca' y 'Star Wars: Imperio destruido', entre otros.



La 'app' de Star Wars ofrece contenido multimedia y actualizaciones sobre noticias de las películas y series de televisión del universo de George Walton Lucas, con entrevistas, datos curiosos, compilados y rankings. En la sección de videos, se pueden ver detrás de cámaras de las películas, entrevistas al elenco y tráilers de nuevas producciones -para tranquilidad de muchos, todo el contenido está subtitulado al español y al portugués -.



(Le puede interesar: Skellig Michael, la rocosa isla venerada por los fanáticos de Star Wars)



Después de la adquisición de LucasFilm en 2012, por un valor de 3.125 millones de euros, Disney ha buscado renovar el universo de Star Wars, entregando producciones con nuevas historias y personajes para conquistar a niños, jóvenes y también a los antiguos fans de la saga. Además de la aplicación, Disney prepara múltiples ofertas alrededor del universo de Star Wars.