Sonido de Libertad se estrenó en salas de cine colombianos el 31 de agosto. Viene precedida de una ola de críticas positivas y sobre todo de una inesperada y favorable taquilla, teniendo en cuenta que el proyecto tardó ocho años en hacerse realidad y salir a la luz.

La película se inspira en la historia de Tim Ballard (intepretado por Jim Caviezel), un agente estadounidense, que al salir de la agencia en la que trabaja, decide hacer algo para salvar a los niños víctima de la trata de personas y del abuso sexual. Su lanzamiento estaba previsto hacía años y se fue diluyendo. Pero su equipo de producción no se dio por vencido en su objetivo de llevarla al público.

Esta misma semana, uno de sus productores, el mexicano Eduardo Verástegui, la llevó ante el Papa Francisco, a quien ocho años atrás le había pedido que rezara por el proyecto, para que viera la luz.



Sound of Freedom (Sonido de libertad) fue dirigida por Alejandro Gómez Monteverde, en 2018. Y alcanzó a estar a punto de llegar a los cines muchos años antes, de la mano de la 20th Century Fox.

Prácticamente todo estaba listo para sacarla al público, pero hubo un factor, ajeno a la película o a su temática, que llevó a que ese primer impulso se perdiera: Disney compró a la Fox. Y la compra y posterior fusión de las empresas dejó en el congelador el proyecto.



“Creo que nos perdimos en ese preciso momento -dijo Gómez Monteverde en una entrevista-. Éramos una pequeña película, además estábamos con Fox Internacional, que está incluso un paso más lejos que Fox nacional. Creo que cuando se produjo la fusión, nuestra película perdió, pasó desapercibida, prácticamente olvidada”.



El olvido tuvo una prolongación más durante la emergencia del Covid 19. Achivada y olvidada, Sound of Freedom tuvo que esperar a que la firma Ángel Audios (al frente de la serie The Chosen) adquiriera los derechos de distribución, comprados a Fox, para que la cinta pudiera llegar a las salas. Y el resto es historia.



“Quiero creer que no hubo mala intención -añadió Gómez Monteverde-. Simplemente creo que las circunstancias no ayudaron. Pero, mirando retrospectivamente, ahora la gente está más familiarizada con el tema. Si hubiéramos salido antes, no sé si hubiéramos obtenido el éxito de taquilla que hemos alcanzado”.

