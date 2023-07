La serie dramática de HBO "Succession" lidera la carrera por unos premios

Emmy empañados por la amenaza de una huelga de actores que podría paralizar casi por completo Hollywood.



"Succession", que sigue los conflictos y ambiciones de una poderosa familia al frente de un imperio mediático, obtuvo 27 nominaciones este miércoles cuando la actriz Yvette Nicole Brown y el jefe de la Academia de la Televisión, Frank Scherma, anunciaron los competidores para la 75ª edición de los llamados Óscar de la televisión estadounidense.

Sin embargo, como cada año, siempre salen los críticos que reflejan su desacuerdo frente a las candidaturas nominadas.



Según el crítico español Pere Solà Gimerrer, de La Vanguardia de Barcelona, "Cada vez que se anuncian unas nominaciones, el cerebro tiende a pensar 'qué hay de lo mío, dónde están mis favoritas'. Somos humanos y también lo son los votantes de los premios Emmy que, a la hora de reconocer lo mejor de la temporada, han cometido actos de justicia, de injusticia y otros difíciles de comprender como nominar a un jedi por una de las obras más deplorables del universo de Star Wars".



Para el experto, este años hay "sorpresas, ninguneos y sinsentidos" de unas nominaciones donde Succession y Ted Lasso parten como favoritas.



En los hechos un tanto ilógicos, por ejemplo Solà considera que mientas series como 'The White Lotus' y 'Succession' tienen una alta carga en chistes, en la categoría de mejor drama se dejaron por fuera otras más fuertes.



"Curiosamente, ambas compiten al mejor drama mientras que 'The bear', que es tensión, ansiedad y depresión, aprovecha su formato de media hora para competir como comedia, al igual que Barry, que tuvo una temporada final desoladora, o Miércoles, que antes nadie hubiera dudado en calificar de drama adolescente ligero".



Para el analista, sin duda la mayor equivocación fue la nominación de la de 'Obi-Wan Kenobi' a la mejor miniserie.



"¿Cómo puede haber pasado por delante de, por ejemplo, 'Inseparables' de Alice Birch? ¿O de 'Black Bird' que sí obtuvo nominaciones para Taron Egerton, Paul Walter Hauser y Ray Liotta? La serie de Star Wars que sí se merecía un hueco en mejor drama era 'Andor', que ha visto reconocido también el guion de Beau Willimon", explica.



Como siempre, es imposible darle gusto a todos los públicos. Ya veremos quienes se terminarán llevando la estatuilla el próximo 18 de septiembre. Claro, si antes no se atraviesa una delicada huelga que vislumbra Hollywood.