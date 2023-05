Luke Brenner llega a la casa de su exesposa, a la que todavía ama, y desea invitarla a pasar unas vacaciones en Panamá. El hombre, que trabaja en el negocio de las pesas y el acondicionamiento físico, lleva en sus manos una caja grande envuelta en papel regalo mientras espera a que llegue su hija Emma y un yerno al que odia.

El cuadro es típicamente familiar, pero Brenner tiene un secreto: horas antes se disfrazó de bombero, entró a un complejo más custodiado que el Pentágono y se hizo pasar como un traficante de diamantes.

Eso es lo que se vislumbra en 'Fubar', la nueva serie de Netflix, que tiene, nada menos y nada más, que a Arnold Schwarzenegger convertido en un espía de la CIA que, al jubilarse, siente que ya puede deshacerse de una doble vida como padre amoroso y asesino profesional. Es la primera vez que la estrella de 'Terminator' y exgobernador de California protagoniza una serie en una plataforma de streaming y no quiso complicarse la vida.



Monica Barbaro interpreta a la hija del agente de la CIA. Foto: Netflix

La trama de 'Fubar', que ya está disponible, es una apuesta en la que Arnold se ha sentido más cómodo: es una máquina de matar, pero con un matiz divertido y donde se muestra exageradamente cotidiano.



No es difícil (para los fanáticos del actor) emparentar esta aventura con su comedia de acción 'Mentiras verdaderas' (1994), en la que también era un agente encubierto dedicado a asesinar a terroristas, hasta que su trabajo queda expuesto ante su familia –que siempre pensó que tenía a un anodino vendedor de computadores en casa–, pero en realidad es un agente que sobrevive a explosiones y tiroteos mientras en su hogar lidia con una crisis matrimonial y le es difícil encender de nuevo el fuego de la pasión. ¿Es Fubar el sueño cumplido de una segunda parte de ese filme? Posiblemente sí, pero en un tono más reposado.

Ahora Arnold Schwarzenegger se burla de su estatus de estrella de acción; los malpensados podrían decir que decidió hacer esta serie después de ver Tulsa King, protagonizada por su competidor en el reino de los héroes de ese género de hace más de tres décadas: Sylvester Stallone, que también tiene una pizca de comedia en su receta de convertirse en un mafioso con carisma.



Pero la verdad es que ambos son amigos y el exterminador del futuro más recordado del cine quería experimentar una extensión de algunos matices de los personajes que labró en la gran pantalla.

Luke Brenner (derecha, Schwarzenegger) está listo para su última misión. Foto: Netflix

Hace poco confesó que habría amado tener una serie de Conan el bárbaro, pero con 'Fubar' vuelve al formato del tipo duro que quiere dar un paso al costado de una vida de violencia, pero termina arrastrado a seguir cumpliendo esa rutina. “Esta será tu última misión”, le dice Barry, su mano derecha y quien no deja de hacer alusiones a series ochenteras como los 'Thundercats' o 'Transformers'. Las circunstancias llevarán a que esa promesa no se cumpla.



Trabajar en un gimnasio, tratar de ser divertido mientras esconde sus músculos en camisas a cuadros y mantiene una férrea convicción de sobreproteger a su familia son elementos del estilo Schwarzenegger que saltan a la vista en esta serie de Netflix.

El extenso nombre del actor en los créditos consigue llamar la atención y le da la tranquilidad a este proyecto de que va a ser visto, sobre todo por los nostálgicos y seguidores incondicionales de ese Arnold tierno y violento que verán a un padre preocupado y haciendo hasta lo imposible por proteger a su hija (como lo hizo en 'Comando', su primer gran éxito de 1984 en el cine) o hasta bromeando con frases cercanas a la mítica: “Get to the Choppa!”, que dijo en 'Depredador' y que se convirtió casi en una marca divertido en la vida del actor.



Fubar muestra la relación de un padre con su hija. Foto: Netflix

Quien sea muy detallista encontrará otras referencias más sutiles de 'Mentiras verdaderas', su comedia 'Un detective en el kinder' y hasta en comentarios acerca de la cardiopatía de su colega Barry, algo con lo que ha lidiado Schwarzenegger en los últimos años por fuera de las cámaras.

Pero no todo es acerca de él o de sus éxitos de antaño. 'Fubar' tiene un giro que se ha revelado hasta en los primeros avances de la serie: el espionaje es parte de la genética de la familia y a Emma también le gusta mentir –diciendo que trabaja en un proyecto para llevar agua a la Guajira (Colombia)– mientras lucha contra un traficante de armas nucleares que se esconde en Guyana. Una decisión arriesgada de la serie para los fanáticos de esta estrella de 75 años, que en esta ficción trabaja a regañadientes junto a su hija en otras misiones, en un formato que espera que la química les funciones y les haga decir: “I’ll be back” (la frase icónica del filme Terminator), pero para más temporadas con Netflix.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

