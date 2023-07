Cientos de actores se manifestaron desde el viernes frente a la sede de estudios en Los Ángeles y Nueva York, en la más grande paralización de la producción cinematográfica y televisiva de Hollywood en décadas.



Cientos de huelguistas marcharon con pancartas frente al edificio de Netflix, en el famoso Sunset Boulevard angelino, así como frente a las instalaciones de Disney, Warner, Amazon y Paramount, mientras automovilistas los apoyaron haciendo sonar sus bocinas.

Pese a la crítica situación que vive la industria, muchos se preguntan por qué continúa el rodaje de tres series de HBO como 'Dune: The Sisterhood', 'The House of Dragon' o `Industry'. La razón principal es que estas series se ruedan bajo directrices del Reino Unido y no de Estados Unidos.



(Lea además: El famoso letrero de Hollywood cumple 100 años como símbolo de Los Ángeles)



"La casa del dragón se libra por rodarse en el Reino Unido bajo convenio con Equity, un sindicato británico", explica el portal español 'La Vanguardia'.



Otro serie que le sucede algo similar es Industry, que cuenta las historias de un grupo de jóvenes financieros de Londres. "La productora Bad Wolf, ue produce la serie para HBO en Estados Unidos y la BBC en el Reino Unido, piensa rodar la tercera temporada porque los actores también operan bajo directrices de Equity y no de SAG. Curiosamente, esta sí tiene actores estadounidenses como Myha’la Herrold, que interpreta a Harper, la protagonista, y Ken Leung, su mentor en la ficción", explica 'La Vanguardia'.



Por su parte, el portal agrega que 'Dune llamada The sisterhood' "se está rodando en Bucarest y, en vez de trabajar mediante acuerdos con SAG, lo hace desde Equity. Esto impide que actores como Emily Watson, Olivia Williams o Travis Fimmel se puedan sumar a la huelga y se espera que el rodaje se retome en cualquier momento tras un parón por motivos creativos. Mientras que algunos de ellos son miembros del SAG, se descarta que se sumen al boicot iniciado en Hollywood: los estudios les podrían denunciar ante la justicia británica, que no es precisamente partidaria de los movimientos huelguistas, y menos si están organizados desde Estados Unidos".



(Le puede interesar: ¿Por qué hay una huelga de actores y de guionistas en Hollywood?)



Los actores de Hollywood se declararon oficialmente en huelga a la medianoche del jueves, de la semana pasada, luego de que las negociaciones para alcanzar un acuerdo con los estudios terminara sin éxito. El sindicato demanda mejoras en los pagos, un ajuste de la retribución que reciben los artistas por las retransmisiones de sus producciones, así como definiciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria, entre otros puntos.



Con información de AFP y EFE