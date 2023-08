Los Reyes son la mejor muestra de la familia latina: ruidosa, cariñosa, departe alrededor de la comida, es amante de las telenovelas y saca pecho por los logros de sus hijos; sin importar las dificultades, que van de un infarto a las deudas que los consumen, aquí siempre se habla con optimismo y orgullo. En esta casa mexicana de enchiladas, chiles, María la del barrio, chistes regionales y los beats de Calle 13 nace Blue Beetle, el primer superhéroe latino que se pone el traje para que DC Cómics, su casa productora, recobre el brillo tras el fiasco de The Flash.



(No deje de ver: El cine colombiano que invadirá los festivales de Toronto y San Sebastián)

El Escarabajo Azul (Blue Beetle) es una enorme –y arriesgadísima– apuesta por la latinidad, desde su elenco –Xolo Maridueña, Damián Alcázar, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, Elpidia Carrillo, George López y Adriana Barraza–, pasando por una banda sonora que incluye también a Soda Stéreo, Los Saicos (de Perú, el icónico punk rock latino), boleros y salsa, hasta referencias a personajes de raíces tan mexicanas como el Chapulín Colorado.

“Es muy emocionante darle la bienvenida a un superhéroe fresco y novedoso en el universo de DC, que romperá con los paradigmas del género con una aventura épica, desarrollada con acción y mucho humor. Jaime es un chico común, con los sueños y aspiraciones que tenemos todos, que por un accidente del destino se convierte en Blue Beetle, un superhéroe con una fuerza tremenda y un sentido de humanidad grandioso”, comentó Peter Safran, codirector ejecutivo de DC junto a James Gunn, en la conferencia de prensa a la que asistió este diario sobre el nuevo filme que se estrena este jueves 17 de agosto.

Facebook Twitter Linkedin

El director puertorriqueño Ángel Manuel Soto en el set dando indicaciones a la veterana actriz mexicana Adriana Barraza. Foto: Warner Bros

En la dirección, una producción con tanto toque latino, Ángel Manuel Soto parecía la mejor opción; un cuarentón boricua, con su acento de l en vez de r cuando habla, y un recorrido exitoso por festivales como el de Miami y Sundance, da su gran salto con Blue Beetle. En llave con el guionista de origen mexicano Gareth Dunnet-Alcocer se encargó de crear y moldear la historia, en la cual la villana, interpretada por Susan Sarandon, es una científica ambiciosa y obsesiva con diseñar un humanoide con poderes asesinos.

¿Con qué de México se identifica, siendo puertorriqueño?

Crecí con el cine, la televisión y la música de este país. Mi primer superhéroe fue el Chapulín Colorado, un personaje que cruza nacionalidades, por eso le rendimos un homenaje. Y hay algo más: siempre que iba a casa de mi abuela tenía que ver María la del barrio. No tenía escapatoria (risas). Por eso apelamos a esa nostalgia de nuestra infancia, de esos momentos sencillos en familia, cuando no te preocupabas por nada y el amor de casa era suficiente.

Facebook Twitter Linkedin

Los Reyes representan a la familia latina: amorosos, ruidosos y resilientes Foto: Warner Bros

¿Qué era lo más importante de reflejar de un superhéroe latino?

Lo primero es que pudiéramos contar nuestras historias como son, sin que nadie más lo haga por nosotros. No esconder mi latinidad ni avergonzarme de quien soy ni de dónde vengo. Quería honrar a mis padres, a mis ancestros, yo me crie en una casa en la que eso era muy importante, desde lo cultural o espiritual, eso es algo que nunca he querido perder. Además, vengo de un hogar con un poder matriarcal: siempre se le preguntaba todo a mamá, ni hablar del poder de la chancla (risas). Hay muchas cosas que cambian de un lugar a otro, pero el hecho de tener la posibilidad de mostrar lo que somos, lo que nos hace fuertes, es fantástico.

En la película hay mucho humor...

Sí. No me considero una persona graciosa, entonces fue un enfoque complejo. Pero intentamos aplicar eso de que la buena comedia no sabe que es graciosa, simplemente pasa, y en general en Latinoamérica tenemos la costumbre de reír para no llorar y fue un reto encontrar el timing perfecto para que las emociones se sintieran fluidas y que los personajes se vieran naturales en esos momentos.

¿Qué fue lo más complejo en el proceso de creación del personaje principal?

Creo que lo más complejo fue encontrar el corazón, los grandes momentos del personaje en sus distintas apariciones en cómics y videojuegos, porque está lleno de detalles fabulosos. Nos gustaba mucho la personalidad de Jaime y, te cuento, no fue difícil relacionarla con el actor Xolo Maridueña: aquí había un detalle curioso, no solamente Xolo se parece a Jaime físicamente, sino también en su forma de ser y en su relación con la familia.

Facebook Twitter Linkedin

El protagonista del filme, Xolo Maridueña, en el rodaje. Foto: Warner Bros

¿Cuál fue el mayor reto de la producción?

Maximizar el tiempo y el presupuesto y poder contar todo lo que queríamos, así como administrar los detalles, porque vienen más películas de Jaime Reyes. La idea es hacer una saga gigante de Blue Beetle. A nivel creativo fue complejo porque queríamos que el primer acto fuera atractivo, que enganchara al espectador, así que debíamos administrar los recursos que teníamos: el traje de Blue Beetle es mágico pero austero, y todas las locaciones son reales, para ahorrar dinero en posproducción. Eso nos ayudó.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s01f1c1ta

Más noticias