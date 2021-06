¿Por dónde se pueden ver la Copa América y la Eurocopa?

A través de las redes, usuarios del fútbol se han quejado de la poca oferta de Copa América que se emite a través de los canales de televisión Caracol y RCN.

La razón es que hay unos derechos adquiridos por parte de Directv, que incluyen la Copa América y la Eurocopa para la emisión de todos los partidos de estos torneos y quienes quieran verlos deben estar suscritos a este sistema de televisión.



Sin embargo, este proveedor informó que quienes no sean clientes podrán disfrutar “sin costo de la transmisión de encuentros de la Eurocopa y cruces de la Copa América, un beneficio disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay", e incluyen partidos de los octavos y los cuartos de final de la Eurocopa, disponibles en Directv Sports App y web y en directvsports.com.



(Le puede interesar: Falleció la hermana de Gregorio Pernía)



El listado de estos partidos es así:

17 de junio, Dinamarca vs. Bélgica





17 de junio, Colombia vs. Venezuela

18 de junio, Inglaterra vs. Escocia

19 de junio, Hungría vs. Francia

19 de junio, España vs. Polonia

21 de junio, Macedonia vs. Países Bajos

22 de junio, Croacia vs. Escocia

23 de junio, Eslovaquia vs. España

23 de junio, Alemania vs. Hungría

26 al 29 de junio, octavos de final de la Eurocopa

2 o 3 de julio, cuartos de final de la Eurocopa



Por su parte, los abonados a Win Sports pueden ver 15 juegos de primera fase de la Eurocopa, así como seis partidos de octavos de final; los cuatro de cuartos; las dos semifinales y la final.



En cuanto a la Copa América emite los 11 partidos de la fase de grupos; dos de cuartos de final; las dos semifinales; el partido por el tercer lugar y cuarto puesto, y la gran final.



(Le puede interesar: ¿En qué anda Sara Corrales?)



RCN y Caracol emiten 10 partidos. RCN informó que emitirá uno más en caso de que Colombia pase a la siguiente ronda.



Las próximas transmisiones confirmadas por Caracol y RCN, serán así:



Colombia vs. Venezuela, 17 de junio.

Colombia vs. Perú, 20 de junio.

Uruguay vs. Chile, 21 de junio

Colombia vs. Brasil, 23 de junio

Semifinales del 5 y 6 de julio

Tercer y cuarto puesto, 9 de julio

Gran final, 10 de julio.