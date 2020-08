Por accidente, actor Kevin McHale, de 'Glee', ‘envenena’ a su novio

En medio de la crisis por la pandemia y de un nuevo hecho que incluye a la serie, el actor Kevin McHale, que hizo parte de Glee, reabrió su cuenta de Twitter, que según dijo, cerró hace años, para contar que la enfermedad de su novio, Austin McKenzie, no era covid-19.



Según McHale, lo que padeció McKenzie fue una salmonela que contrajo debido a un desayuno que no llegó a buen fin.

Lo anterior solo potencia aún más la categoría leyenda que muchos le han impuesto a la serie estadounidense debido a sus escándalos y hechos dolorosos que siempre son noticia.



Hace alrededor de un mes ocurrió la tragedia de la actriz Naya Rivera, quien murió ahogada en un lago californiano tratando de salvar a su pequeño hijo de cuatro años.



Según las pesquisas de las autoridades, Rivera, de origen puertorriqueño, y su hijo, nadaron en el lago y cuando quisieron regresar al bote que la actriz había alquilado estaban muy lejos de él, por lo que ella hizo un gran esfuerzo para poner al pequeño a salvo la embarcación y luego desapareció en las profundidades del lago. Su cuerpo fue recuperado días después del hecho.



Además, mucho se ha hablado del maltrato de Lea Michele a Samanthay Ware, contando que las grabaciones eran un “martirio” gracias a la protagonista de la producción.



Ahora Glee es noticia de nuevo, pero se aclara que no hubo una mala intención.



Según McHale, McKenzie empezó a sentirse mal y él se asustó de que tuviera covid-19. Pero todo se debió a una comida preparada con mucho amor, aunque sin mucha técnica.



“¿Alguna vez no has cocinado bien las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto muy, muy malo, pensaste que era el covid y te has hecho las pruebas dos veces, pero no, resulta que solo es salmonela? Debería dejarme. Yo lo haría”, dijo el actor en su tono jocoso en su cuenta de Twitter.



McKenzie ya está recuperado en su casa y seguramente mirando bien cómo le cocinan los alimentos.



Resumen de agencias