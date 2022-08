‘Sábados felices’ hace parte de la historia de la televisión y del país. El pasado fin de semana, el icónico programa de Caracol festejó que llegó a la mitad de siglo desde su estreno.



Para celebrar el momento, los directores decidieron hacer una edición especial. En la misma participaron decenas de actores, comediantes y presentadores que hicieron parte de la producción.



Uno de los instantes más aplaudidos por los fanáticos fue la imitación de ‘Polilla’ a Will Smith. En la pasada versión de los Premios Óscar, el actor Will Smith golpeó al presentador Chris Rock por bromear sobre la enfermedad de su esposa. Las imágenes de lo ocurrido le dieron la vuelta al mundo y causaron una polémica en Hollywood.



Ahora la situación se repitió y ‘Polilla’ defendió a su esposa de los comentarios de Lucumí. Este último estaba en el escenario dando un discurso para agradecer su premio, cuando fue sorprendido por el otro comediante.



“Agradezco a la gordita Fabiola porque cuando llegué al elenco ella me preguntó: ‘¿Usted cree que yo soy muy gorda?’. Y yo le dije: ‘¿Si le digo la verdad, usted no me aplasta?’”, expresó Lucumi.



Tal como sucedió con Will Smith, ‘Polilla’ se levantó de la mesa que compartía con su esposa y se dirigió a la tarima. Allí le propinó un puñetazo a Lucumí mientras el público se reía por la imitación.



“Ese puñito me despeluco”, contestó Lucumi ante el ataque, una de las frases características de su personaje. La escena ha sido compartida en redes sociales y en Youtube, ya tiene más de 350 mil reproducciones.



Elenco de 'Sábados Felices' en la celebración de sus cincuenta años Foto: Instagram: @sabadosfelices

Las declaraciones del ‘Hombre Caimán’

La celebración de los cincuenta años de ‘Sábados Felices’ contó con todo tipo de invitados, incluso algunos que ya no siguen en el programa. Por esta razón, los televidentes quedaron sorprendidos al no ver al ‘Hombre caimán’, interpretado por Álvaro Lemmon.



En sus redes sociales, Lemmon se mostró disgustado con el Canal Caracol por no invitarlo a hacer parte de esta edición especial. En un trino que publicó en su cuenta de Twitter, que ya tiene más de 14 mil ‘me gusta’, expresó su tristeza

.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años ..Que tristeza me da”, señaló Lemmon.



El comediante salió del canal en 2019 en medio de polémicas por supuesta remuneración injusta y rumores de despido. Sin embargo, la mayoría de fanáticos del programa esperaba volver a encontrar al icónico personaje.

46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años ..que tristeza me da — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) August 27, 2022

