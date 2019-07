Polémica por la elección de Halle Bailey para ser 'La sirenita'

Luego de que se anunciaran los intereses de Disney para hacer una versión live action de la popular historia de 1989, “La sirenita”, hubo muchas especulaciones de quién podría interpretar la princesa. Aunque durante varios meses se habló de que sería Zendaya la encargada de darle vida a Ariel, el miércoles 3 de julio se confirmó que la protagonista será Halle Bailey, una joven actriz y cantante de 19 años.

El comunicado oficial se hizo por medio de las redes sociales de la compañía, en donde decían: “Anuncio: Halle Bailey ha sido elegida para la próxima película live action de ‘La sirenita’”.

Inmediatamente las opiniones no se hicieron esperar, aunque algunos fanáticos de la película mostraron satisfacción con la decisión tomada, para muchos fue un error la elección de Bailey para el papel.



“Ella es hermosa, pero no es Ariel”, “Me entristece esta elección de arruinar el imaginario que los niños tienen de Ariel”, “Totalmente decepcionado... no soy racista, pero Ariel tiene el pelo rojo, ella era danesa ... se suponía que debía ser una chica pelirroja”, decían algunos comentarios seguido a la confirmación de la norteamericana para interpretar a Ariel.



Con respecto a la elección de la cantante y actriz para ser la protagonista de este clásico, Rob Marshall, quien será el director de la cinta, defendió la decisión y explicó las razones de la misma en un comunicado que Variety difundió.



"Después de una extensa búsqueda, quedó muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una gloriosa voz, todas las cualidades intrínsecas necesarias para desempeñar este papel icónico" explicó.



A su vez, Zendaya, que también estaba en el radar para interpretar a la princesa, se manifestó en redes sociales defendiéndola. A ella se unieron Shophie Turner y cientos de fanáticos de la historia.

YESSSSSSSSSSS — Sophie Turner (@SophieT) 3 de julio de 2019

Sin embargo, a pesar de las múltiples opiniones acerca del tema Bailey quien, además tiene una agrupación de R&B con su hermana Chloe llamada CHLOE X HALLE y, quien acompañó a Beyoncé en su gira por Europa The Formation World Tour, ha manifestado su alegría por haber conseguido el protagónico en sus redes sociales.

Aunque todavía hay muchos rumores de fechas de inicio de grabación y estreno de la cinta, además de especulaciones de quienes podrían ser parte del elenco, todavía no hay más datos confirmados, pero, resuena el nombre de Melissa McCarthy para interpretar a Úrsula, villana de la cinta.



