Polémica por decreto sobre la participación de pantalla nacional

Aunque hasta el momento los canales públicos y privados de la televisión abierta nacional no han acogido el documento del Gobierno que establece una reducción de programación nacional debido a la emergencia que se vive por el coronavirus, los distintos gremios de trabajadores del sector han alertado sobre los perjuicios que traería su aplicación.



Según el Decreto 516 del 4 de abril del 2020, de MinTic, se “flexibilizan reglas para la programación durante el estado de emergencia económica, social y ecológica” y de lunes a viernes, de las 24 horas de programación “en el horario triple A, de 7 a 10:30 p.m. será del 20 por ciento”, así como de las 10:30 a 12 de la noche.

A partir de esa hora “y hasta las 10 horas, la programación se mantendrá 100 por ciento libre” y de las “10:00 horas a las 19:00 horas”, la producción de televisión nacional será del 20 por ciento. En momentos normales, en la franja triple A es del 70 por ciento de programación nacional y un 30 de producción extranjera.



Julio Correal, de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), fue uno de los primeros en alertar y manifestar que llenar las parrillas de productos extranjeros sería una tontería, pues hay muchas producciones nacionales para programar”.



Hasta el momento, los canales privados, RCN y Caracol, no han puesto en su franja estelar de semana producciones internacionales.



El primero tiene, desde el pasado 6 de abril, las repeticiones de Diomedes, el Cacique de La Junta; Amor sincero y Tres Milagros, producciones largas y de gran reconocimiento en el público. Mientras, Caracol, sigue con su programación habitual, estrenará una telenovela el próximo 15 de abril y emitirá la serie El general Naranjo. City, canal de EL TIEMPO Casa Editorial, tiene una programación nacional de más del 50 por ciento de su parrilla.



De todas maneras, la situación de los canales no es fácil. Debido a la pandemia, Caracol y RCN debieron parar unos 38 programas, entre dramatizados y espacios de humor, concursos y espectáculos.



Así lo manifestó Tulio Ángel, de Asomedios, en distintas entrevistas, agregando que se trata de un decreto “transitorio” y que se espera que se retomen las grabaciones luego de la cuarentena.



Y aunque RCN no se manifestó sobre el tema, Ángel Jorge Martínez, vocero del canal Caracol y secretario jurídico de esta empresa, le dijo a Blu Radio que “el decreto es una herramienta que se solicitó para hacer uso de ella en caso extremo. No estamos pensando en eso. Caracol basa su economía en la producción de series y telenovelas, y debido a la baja de la pauta el canal quiere, como productor, exportar a otros países, canales y plataformas”.



Agregó que “el decreto es una medida de excepción, solo mientras dure la pandemia, y hay que usarlo en el evento que se necesite. Una opción es repetir y otra recibir programación novedosa, aunque sea extranjera. Pero Caracol siempre quiere sus programas al aire y más en la franja triple A. Sin embargo, lo más importante es que nuestros canales no se apaguen”.



Para que lo anterior no suceda, agregó Correal, “no solo los canales tienen producciones propias que pueden volver a emitir, sino que hay más de 300 películas colombianas para poner al aire y series realizadas por los canales públicos”.

Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET