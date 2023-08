El buenos días de Charlie Cael es un desayuno con una lata de cerveza que está a pocos centímetros de su mano en la habitación de la casa rodante donde vive. El óxido de las latas de su hogar, el rostro cansado y un peinado que parece de otra época dejan ver la evidencia de una vida dura, de un pasado difícil.

Cael sale a tomar el potente sol de Las Vegas y saluda a su vecino, un hombre mayor que parece emular a Elvis Presley. Ella le pide que no vaya a robar nada y él responde que ya no hace eso. Un rato después la mujer sale a su trabajo en un auto viejo azul y se camufla entre los apostadores de un casino gigantesco.



Ese es el contexto en el que se mueve la protagonista de la serie Poker Face, una pequeña joya (como la protagonista de esta historia) que entró recientemente a la televisión. Cael no es una jugadora profesional, ni siquiera es una estafadora escondida en la piel de una mujer a la que la vida le ha dado muchas palizas, pero tiene un don: es capaz de descubrir cuando alguien le dice mentiras.



En Poker Face hay drama, suspenso y algo de comedia. Foto: Universal+

No siente que está bendecida, ni siquiera se trata de un poder sobrenatural, pero consigue darse cuenta a los pocos segundos que alguien la engaña. Quizá por eso tiene prohibido jugar en los casinos, apostar, así que pasa inadvertida en un trabajo pequeño entre cientos de apostadores que pasan las horas luchando con la buena suerte.

Pero todo se complica cuando alguien cercano muere y se despierta en ella una especie de obsesión por resolver el misterio. Charlie sabe que es especial, pero no traiciona su alma autodestructiva, fracturada y despreocupada.

Ha vivido entre maleantes, peligros, estafas y pobreza y aunque tiene todo para sucumbir, saca fuerzas para luchar (a su manera) con lo que no está bien. Entre destellos de humor, suspenso y una actuación impresionante de Natasha Lyonne (quien ya impactó con su trabajo en la serie Russian Doll), Poker Face es una bocanada de aire fresco dentro del género policíaco (aunque Charlie no es para nada un ejemplo típico de protagonista de ese género) y parece tener un cierto aire vintage, al revelar a un personaje que juega más con su astucia y un insólito sentido común para desenmarañar un crimen o una peligrosa intriga.

La serie, que acaba de estrenar Universal+ y que se emite a partir de hoy todos los jueves, a las 8:30 p. m., fue creada por Rian Johnson, el mismo de películas como Entre navajas y secretos y Glass Onion: un misterio de Knives Out. Un realizador que sabe moverse en los terrenos del suspenso y la comedia y que quiso darle un toque de nostalgia a este nuevo producto.



“Cada episodio tiene su propia historia, así que una de las cosas que quiero decirle a la gente es que puedes ver esa y cada historia independientemente. Es algo muy inspirado en la serie de televisión Columbo (un investigador un tanto desprolijo, pero que siempre encontraba al asesino) de la década de los 70, pero una vez que hice el personaje de Charlie Cael me di cuenta de que no iba a ser un detective o un policía.No iba a ser su trabajo resolver solo casos”, reconoció Johnson en una entrevista con NPR (la radio pública estadounidense) de esta serie con tres nominaciones a los premios Emmy de este año y que tiene a grandes actores como Nick Nolte, Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt o Chloë Sevigny en sus capítulos.



Poco a poco el espectador quiere saber hasta dónde puede llegar con ese don y la manera en que le sacará provecho. Charlie solo quiere vivir una vida tranquila con una cerveza al desayuno, pero esa misma vida la arrastra a tener que encontrarse con gente que tiene problemas y otros que mienten o asesinan.

Tras un giro inesperado en su rutina y el tener que escapar para salvar su vida, la protagonista tendrá que llevar a cuestas el peso de sus habilidades, pero lo interesante es que en cada episodio se muestra muy humana, a veces torpe, frágil, pero con la fuerza para atar cabos imposibles y cumplir su misión, aunque a veces no tenga la pericia para desbloquear y buscar información crucial en un iPad o se le olviden las cosas y viva como en piloto automático por culpa de los excesos del pasado.

Es muy divertido verla interactuar con un mundo que todo el tiempo miente sobre las cosas más estúpidas y las más profundas.



“Natasha Lyonne es graciosa e increíblemente sabia, y estoy hablando en la vida real, ella ha vivido muchas vidas, ha pasado por muchas cosas y tiene mucha sabiduría bajo el capó y en esto es similar a Charlie Cael, la subestimas bajo tu propio riesgo”. recalcó Johnson en la misma charla con NPR.

En realidad la actriz se roba el show y consigue guiar un viaje placentero lleno de giros y situaciones absurdas que tienen una resolución, hasta ahora, sorprendente. Ella tiene el trabajo de desbaratar los crímenes que parecen perfectos, de ser una heroína impensable y, posiblemente, encare la idea de cambiar un poco su estilo de vida. Pero eso sucede y seguirá atrapando a los malos y escapando de la muerte con una cerveza en lata en la mano y una sonrisa de triunfo. No es mentira, Poker Face es una de las series del año.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

