¿Podrá el sangriento thriller 'Venganza silenciosa' convertirse en un clásico navideño?

La única conexión que Venganza silenciosa tiene con la Navidad es que la parte sustancial de su trama sucede ese día. De resto, es una cinta ultraviolenta que narra el camino de preparación y dolor que emprende un padre que vio morir a su pequeño niño por culpa de una bala perdida del enfrentamiento armado entre dos pandillas.

Silent Night, el título original en inglés, sigue el camino que trazó Duro de matar, que se convirtió en un clásico navideño porque la acción ocurre el día de Navidad.



La película marca el regreso del director John Woo a la escena después de dos décadas alejado de Hollywood. Responsable de películas como Contracara, The Killer o la segunda parte de Misión imposible, Woo vuelve con un thriller en el que no hay diálogos, protagonizado por Joel Kinnaman y con la actuación de la colombiana Catalina Sandino.



“Hay muchos desafíos cuando interpretas a un personaje que no tiene ningún diálogo –explica Kinnaman que interpreta Brian Godlock, que recibe un disparo en el cuello que lo deja sin voz en un primer y fallido intento de venganza luego de la muerte de su hijo-. El diálogo es muy útil para contar del personaje; entonces, cuando eliminas ese elemento, todos los demás elementos toman mayor importancia. Y, emocionalmente, fue mucho más difícil porque usualmente el texto ayuda a que tus emociones cobren vida durante una escena y cuando no existe debí crear esa confusión emocional en mí antes de cada toma. Eso fue muy exigente. Terminé preparándome emocionalmente para cada toma de esta película de la misma manera que lo haría normalmente para la escena quizás más emotiva de otra película. Pero luego también descubrí que tener una formación clásica y haber trabajado en teatro fue realmente útil para esto, porque en el escenario estás mucho más acostumbrado a expresar tus emociones y expresar el personaje con todo tu cuerpo. Y eso también se volvió muy importante en esta película”.



Kinnaman es recordado por sus actuaciones en Suicide Squad, el reboot de RoboCop de 2014 y por las series The Killing y For all Mankind. Tuvimos acceso a una entrevista del estudio con el actor sueco y esto contó sobre Venganza silenciosa que ya se encuentra en las salas de cine del país.

¿Cómo fue trabajar con John Woo?

Fue lograr que uno de mis sueños se hiciera realidad. Él es una verdadera leyenda del cine y un genio cinematográfico y fue especial trabajar con él en una película como esta y entender su visión y por qué quería hacer esta película. Porque no hay diálogo en esta película. Entonces John no necesitaba entrar y cubrir, ya sabes, a la persona que habla y luego a las personas que están escuchando. Entonces podría usar el cine de una manera completamente diferente donde cada escena se cubre con una hermosa imagen. Él simplemente diseñaba una toma que contaba toda la historia de la escena y hacía todo esto de manera realmente cinematográfica. Esta película vive en dos planos diferentes: por un lado la configuración de la emotiva historia de la familia pasando por esta pérdida es muy cinematográfico. Y luego entra, ya sabes, la acción intensa y de alto octanaje. Entonces vive en esos dos planos.

¿Y era fan de John Woo antes de hacer esta película?

Sí, era un gran admirador de John Woo. Creo que realmente creo que lo descubrí viendo Face Off (Contracara). Y de vez en cuando veo lo de más atrás. He sido fanático de John durante más de 20 años y sí, fue un gran honor, y una de mis experiencias preferidas de mi carrera.

Facebook Twitter Linkedin

La colombiana Catalina Sandino interpreta a Saya, la madre del niño asesinado. Foto: Cine Colombia

¿Cómo fue trabajar con Catalina Sandino?

Catalina Sandino es, en mi opinión, una de las actrices más talentosas del mundo. Creo que ella estuvo simplemente increíble en esta película, y estaba muy agradecido de tenerla conmigo en este viaje porque teníamos el desafío de retratar las cosas más horribles que creo que puedes experimentar como ser humano: perder a tu hijo. Y cuando haces eso, también siento una gran responsabilidad por cualquiera que alguna vez haya perdido a un niño, tienes la responsabilidad de llegar a la profundidad de la emoción. También, por supuesto, por la historia, pero hacer eso es difícil y lo es aún más si lo haces solo. Fue muy gratificante compartir esos momentos con ella, no me habría acercado a la actuación que hice si no hubiera sido por ella.

¿Hizo sus propias acrobacias de riesgo?

Sí, realmente me gusta la acción como parte de la narración. Creo que es realmente fascinante contar la historia de esos momentos como en una pelea a muerte. Si alguien alguna vez ha estado en una pelea o en un accidente automovilístico sabe que la percepción del tiempo se deforma mucho y un par de segundos pueden parecer una eternidad. Y si alguna vez has estado en una pelea, entonces sabes que ese es el mismo tipo de sentimiento. Y especialmente con otra persona… hay tanta comunicación e historia sucediendo, ya sabes, en solo unos segundos. Así que poder intentar contar esa historia en una película es realmente difícil pero también es emocionante intentarlo.



Una gran parte de la forma en que John quería filmar esta película, era permanecer en tomas más amplias y no depender mucho del corte, y si no cortas mucho, entonces puedes hacer que no haya cambios entre el doble y el actor. Y desde entonces disfruté haciendo esa parte, intenté hacer la mayoría de las acrobacias y también traje a muchos de los dobles con los que había trabajado antes para esta película. Queríamos hacerlo de forma cruda y desordenada porque el personaje no está bien entrenado en artes marciales o técnicas de lucha. Es simplemente un tipo normal que está obsesionado con la idea de venganza y se entrena en su garaje.



Entonces, la manera de hacerlo realmente emocionante y dinámico era hacerlo visceral y desordenado, porque así son las peleas en la vida real.

Entonces, lo que haríamos sería coreografiar ciertas partes de la pelea, como puntos de anclaje, y luego el viaje desde cómo llegamos a ese punto. Por otro lado, crearíamos verdaderas peleas entre los dobles y yo. Entonces fueron más bien luchas improvisadas y reales. Como si tu estuvieras tratando de salir y yo estuviera tratando de mantenerte dentro. Y luego luchábamos hasta llegar al otro punto. Me gusta entrenar algunas artes marciales, muay thai y particularmente jiu jitsu. Entonces entrenaba con todos los chicos con los que iba a tener escenas. Así que nos acostumbramos mucho a trabajar juntos y hacíamos algunos combates ligeros y de pie y algunos combates más intensos con jiu jitsu, así que nos sentimos muy cómodos trabajando juntos y sentimos que podíamos aumentar la intensidad de las secuencias de pelea sin lastimarnos demasiado.

Facebook Twitter Linkedin

'Venganza silenciosa' marca el regreso del director John Woo a Hollywood, después de 20 años. Foto: Cine Colombia

¿Qué hace que esta película sea diferente de otras películas de acción en las que ha trabajado?



La intensidad de la acción es mucho mayor que cualquier cosa en la que haya trabajado. Y también fue la primera vez en la participé en el diseño de todas las peleas desde la etapa de preproducción.

¿Cuánta libertad creativa tuvo para construir a su personaje?

Cuando estás haciendo una película como esta donde el viaje del personaje define la narrativa de la película, debes trabajar muy de cerca con el director. Pero John puso mucha fe y confianza en mí y tuvimos una hermosa colaboración. No creo que alguna vez haya tenido una idea a la que John dijera que no. A veces lo discutíamos, él siempre tenía aportes muy reveladores y otras veces simplemente quería ver lo que yo hacía, y luego encontraba la mejor manera de contar la historia de lo que hice con la cámara y con cómo la movía. Sí, fue una colaboración maravillosa.

¿Quisiera que 'Venganza silenciosa' se convierta en un clásico de acción navideño?

Deseo que a la gente le guste esta película. Y si esto se convierte en un clásico navideño, bueno, sería algo genial.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

Con una entrevista cedida por Cine Colombia

@CulturaET

Más noticias