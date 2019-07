La hora de las superheroínas en el cine

La lucha para que la mujer tenga papeles cada vez más importantes y en roles distintos en el cine llegó al terreno de los superhéroes. O, mejor, de las superheroínas.



De 117 películas de este género que se han producido desde 1951 –empezando con 'Supermán contra los hombres ratones', con George Reeves– hasta el 2019, tan solo siete han sido protagonizadas por mujeres. Eso significa que de cada 17 filmes, solo uno cuenta con un rostro femenino en el rol principal.

Al respecto, los cómics le llevan mucha ventaja al cine. Mientras la primera película protagonizada por una superheroína se estrenó en 1984, en las historietas ocurrió en 1940 con 'Fantomah'. En estas ilustraciones, personajes como Chica Ardilla, Raven, Gamora y Fénix han demostrado que pueden superar a sus compañeros masculinos en cuanto a poderes, habilidades y personalidad.



El experto en cómics Juan Andrés Plazas asegura que aquí se encuentran muchísimas más heroínas que en el cine. “Los personajes femeninos suelen ser incluso más poderosos que los mismos hombres. De hecho, siento que ahí sí se muestra a ambos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, la Bruja Escarlata logró darle una buena batalla a Thanos, que es uno de los villanos más poderosos, mientras que en la película no se le da la misma importancia”, explica.



Los tiempos han cambiado. En la era del empoderamiento femenino en las artes, la industria cinematográfica se está reivindicando. En los últimos años ha contado historias en las cuales las superheroínas se destacan igual que sus compañeros.



Además, se viene una serie de películas que serán protagonizadas solo por mujeres.

Precisamente el fin de semana, durante la Comic Con de San Diego (Estados Unidos), se anunciaron dos nuevas producciones de Marvel sobre superheroínas.

Queda mucho camino, pero el hecho de que estas películas lleguen a un público tan masivo lleva un potente mensaje acerca del empoderamiento femenino FACEBOOK

TWITTER

Allí, un nuevo personaje femenino despertó la curiosidad de los fanáticos. El poderoso martillo de Thor le cayó desde el cielo a Natalie Portman, quien será la diosa del trueno al darle vida al personaje asgardiano Mighty Thor en la película 'Thor: Love and Thunder', que se estrenará a finales del 2021.



Este sorpresivo giro trae a un personaje más fuerte que nunca. Con anterioridad, la actriz israelí había interpretado a Jane Foster en 'Thor' (2011) y en 'Thor: Dark World' (2013), pero no apareció en la última versión que se hizo de esta saga. Sin embargo, ahora no se limita a llegar como la astrónoma más importante del universo cinematográfico de Marvel.

Scarlett Johansson interpreta a Natasha Romanoff en 'Viuda Negra', una agente de inteligencia de S.H.I.E.L.D. Foto: Facebook: Marvel

Así mismo, en mayo del próximo año se estrenará 'La viuda negra', una película protagonizada por Scarlett Johansson que narra los orígenes de la espía más letal del planeta: Natasha Romanoff, quien debutó en el 2010 en 'Iron Man 2' y ahora tendrá su propio metraje.



Romanoff no necesita poderes sobrehumanos como las otras superheroínas para tener su propia película. En los cómics se explica que en medio de su entrenamiento soviético para espías en la Habitación Roja recibió una variante del suero del supersoldado (el mismo que le inyectaron al Capitán América), lo que la hizo inmune al envejecimiento y a las enfermedades. Esto le permitió elevar sus capacidades físicas al máximo y pertenecer a diferentes grupos de superhéroes que incluso ha liderado.



“Que se esté dando este cambio en la sociedad es fundamental para que la mujer deje de ser relegada en el cine y se contemple como una figura de liderazgo. Queda mucho camino, pero el hecho de que estas películas lleguen a un público tan masivo lleva un potente mensaje acerca del empoderamiento femenino”, asegura la realizadora Libia Stella Gómez, recordada por los filmes La historia del baúl rosado y Ella.

Triunfando entre el público

Hay dos películas que sirven para demostrar el éxito que significa para el cine apostarles a estos relatos de mujeres poderosas.



Una de ellas es 'Capitana Marvel' con sus 1.124 millones de dólares de taquilla, cifras de dinero tan contundentes como los poderes de su protagonista Carol Danvers, una de las superheroínas más importante en los cómics de Marvel.

Brie Larson en la piel de Capitana Marvel (2019). Foto: Disney / Marvel

La historia de esta experimentada piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó a la pantalla grande en la piel de la actriz Brie Larson este año con la codirección de Anna Boden. Actualmente se ubica en la posición número 22 entre las películas más taquilleras de todos los tiempos, según el portal FilmAffinity.



Un accidente que fusionó su sangre con la de una raza extraterrestre la convirtió en la superheroína más poderosa de todo el universo cinematográfico de Marvel. A pesar de que muchas de las críticas no son tan buenas como se esperaba –algunos la tildan de “poco imaginativa” y cuenta con 6 de 10 estrellas en FilmAffinity–, esta película es un buen ejemplo del empoderamiento que ha tenido la mujer en el cine.



Años atrás, por el lado del universo de DC Comics llegó una icónica joya del poder femenino de la mano de la actriz israelí Gal Gadot: 'Mujer Maravilla'. La película de una princesa amazona que con un lazo obliga a sus contrincantes a decir la verdad se estrenó en mayo de 2017 y logró excelentes críticas. Por lo menos, Rotten Tomatoes –que agrupa las opiniones de críticos de cine en EE.UU– le dio una calificación de 93 por ciento de tomates frescos, lo que significa que es un excelente film. Aunque no alcanzó las cifras de 'Capitana Marvel', acumuló 821 millones de dólares en entradas, lo que demuestra que las películas de superheroínas también triunfan.



La primera adaptación que se hizo de este famoso cómic fue en una serie televisiva en 1975, con Linda Carter. En el 2009 se hizo una película animada y luego nació la exitosa película. Pero no se quedará hasta ahí. En junio de 2020 llegará a la sala de cines la continuación de la saga, esta vez ambientada durante la Guerra Fría en la década de los 80.

La actriz Gal Gadot interpreta a la Mujer Maravilla (2017). Foto: Warner Bros

Las derrotadas

Las superheroínas también han sufrido sus grandes decepciones: Supergirl (1984) fue la primera película que protagonizó una mujer con poderes, pero la versión que hizo Helen Slater no gustó. Recaudó poco dinero y tuvo dos nominaciones a los Premios Razzie, a lo peor del cine y la TV.



Luego vinieron otras como Elektra (2005) con Jennifer Garner, que tampoco tuvo mucho éxito con las críticas; Gatúbela (2004), en la piel de Halle Berry, que no arañó la taquilla, y dos más que no alcanzaron a ser populares: Barb Wire (1996) y Tank Girl (1995).



Así, el panorama de la mujer en el cine de heroínas ha sido desalentador. Sin embargo, con las más recientes películas que han salido y las que se vienen, se puede decir que la situación está por mejorar.



Por su parte, el crítico e investigador de cine Felipe Moreno cree que aunque lo que está sucediendo con las nuevas heroínas sí representa un avance, no es un gran cambio.



“En esas películas, la mujer solo suplanta el papel del hombre, pero la narrativa es la misma. Yo creo que lo único que hace es camuflar un poco el machismo, aunque aún falta mucho para lograr una equidad de género”, argumenta.



Resta esperar que las heroínas que lleguen a acaparar los cines sigan fortaleciendo su mensaje empoderador, porque la lucha más importante está por fuera de las pantallas: la búsqueda de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

MARIA CAMILA BOTERO CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

@CamiBotero8