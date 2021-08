Pódcast 2: lo agridulce / El otro lado

Ahora, en Colombia, todo es pódcast, muchos son radio mal hecha o pura gomelería o corronchería o chocolocura como sinónimo de irreverencia. Hay poca diversidad de acentos y formas de contar. Yocast parece ser la tendencia.

Los podcasteros viven fascinados con ellos mismos. Mucha yonversa, poco o ningún diseño narrativo. ¡Ah!, y todos se creen brillantes pa’ decir sus bobadas.



Y hay muchos, está sobrepoblado, ya hay inflación y contaminación sonora. En el 2020 salieron 1,5 pódcast cada minuto. Casi 2.200 pódcast por día. Su dinámica parece una fábrica de salchichas: publicar, publicar.



Y llegaron las grandes productoras como Spotify y Google a comprar todo y hacer más de lo de mismo: otra vez, radio de noticias y política.



Su criterio es llenar todo del contenido que puedan. La regla es hagamos lo que venda (celebridades, consejos de negocios, marketing, paranormal) y lo que sea más barato (gente en una mesa hablando).

El pódcast no es la competencia de la radio. Se complementan. Por ahora, se ha creado una rivalidad tóxica e innecesaria que solo hace que ninguno crezca.



Agrio eso de que los medios crean que hacer pódcast es poner sus programas disponibles en la web. No hay una apuesta estructural hacia el diseño sonoro y conceptual de los pódcast.



La dura realidad es que no hay por dónde crecer. Productoras y grandes medios le han apostado al formato con figuras públicas ya reconocidas y tienden a popularizar voces y modos jurásicos, haciendo que el pódcast sea más de la radio de siempre.

No hay ficción, solo opinadera. Y, peor, poco o ningún diseño sonoro.



El pódcast en Colombia, como todo, es un asunto clasista; es algo que da estatus en la mesa elegante de la gente cool.



Y lo peor en Colombia es que vivir del pódcast, con contratos, sueldos, planilla... es un sueño muy imposible.



Lo cool de los pódcast sería que pudieras vivieras de hacerlos.



A pesar de estos males, el pódcast es lo mejor y si quieres oír los más poderosos en Colombia, estos me recomiendan Goldy Levy, Sebastián Payán y Belén Pardo: Cartagena Federal, La no ficción, 070 pódcast, No estamos preparados, Podcaribe, Mujer vestida, Relatos anfibios, Cosas de internet, Presunto pódcast.



Hay muchos más dependiendo de su gusto. Por ejemplo, las historias de Diana Uribe que triunfaron en radio y, ahora, en pódcast. RTVC hace un esfuerzo significativo con su canal de pódcast Al oído, donde ha juntado para todos los gustos y han creado la Academia de Pódcast con muestras, talleres, conversatorios y beca.



Solo para comparar con lo que se hace afuera, oiga estas maravillosas propuestas: De eso no se habla, Radio Ambulante, Solaris, Las raras, Anfibia pódcast, Invisibilia Today, Explained, 99 % invisible...



Tal vez haya maravillosos pódcast en Colombia, unos que mi ignorancia y las 3 horas que dedico a escucharlos por semana me han impedido descubrir. Si sabe de uno, cuénteme a orincon61@hotmail.com. Y perdone Ud.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

