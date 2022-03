Pixar al parecer es protagonista de una nueva polémica: en las últimas horas se conoció que una de las escenas de su próxima película, 'Lightyear', habría sido eliminada como forma de censura.

La esperada producción animada, que se estrenará en junio, tendría una escena de un beso entre dos mujeres que varios ejecutivos habrían pedido quitar de la historia de tono familiar, según han dicho varios medios, entre ellos, 'Variety'.



(Además: 'Buzz Lightyear': este es el primer tráiler de su película)



Sin embargo, las airadas protestas de varios trabajadores de Disney -la propietaria de Pixar- obligó a que se reintegrara la escena del beso homosexual.



Todo ha ocurrido después de que los empleados de Disney en Estados Unidos protagonizaran protestas para pedir que no se promulgue la polémica ley 'Don't Say Gay' ('No digas gay'), aprobada ya en el Congreso de Florida, y de paso para reiterar sus críticas a la dirección de la empresa ante lo que califican de "apatía" a la hora de defender a la comunidad LGBTQ. Al respecto, el CEO de Disney, Bob Chapek, fue acusado de no tener un pronunciamiento claro al respecto de dicha ley.



'Lightyear' se enfoca en la historia del simpático astronauta Buzz Lightyear, el mejor amigo de Buddy y uno de los entrañables juguetes de 'Toy Story'. El relato se remonta a sus orígenes.

El escándalo por el beso homosexual en una película de Pixar llega después de que Marvel presentara una escena de sexo entre superhéroes y otro beso entre una pareja gay en su reciente película 'Eternals'.



CULTURA

@CulturaET

'Eternals' también generó polémica por sus escenas de sexo y de un beso entre dos hombres. Foto: Marvel

