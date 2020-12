Hablamos con los protagonistas de la nueva película de Pixar

Joe Gardner, el protagonista de esta historia, tiene un sueño: tocar en vivo en un legendario club neoyorquino de jazz, junto a intérpretes geniales. Pero pasa sus días como maestro de música, ayudando a otros a cumplir sus sueños, dejando de lado los propios; hasta que cae en un lugar donde están las almas frustradas. Y los maestros de ese lugar lo ayudarán a tocar el piano mejor que nunca.



En la ficción, Soul habla de la búsqueda de los sueños, de no renunciar a ellos ante los problemas; en la vida real también: detrás de esta película hay un grupo de soñadores que enfrentaron dilemas y dificultades, pero que persistieron hasta verla finalizada.

La más reciente producción de Pixar es un viaje profundo a un lugar indescriptible, casi cósmico, en el que se pasa de las calles de Nueva York a un submundo emocional donde reside el alma, nacen las pasiones y se encienden, por primera vez, las chispas... y también donde se apagan.



La compleja y profunda historia de Soul se mueve a ritmo del jazz y aligera su tono con apuntes cómicos. Un relato bien contado, que evoca la profundidad de IntensaMente y Wall-E. Debido a la pandemia, Soul no llegará a las salas de cine, sino que irá directamente a la plataforma Disney+, el 25 de diciembre.



Sobre la película, conversamos con algunos de sus creadores –los directores Pete Docter y Kemp Powers, y la productora Dana Murray– y sus protagonistas: Jamie Foxx y Tina Fey.



Kemp Powers, director y guionista. Debuta en la dirección.

“Intentamos que Soul fuera divertida y al mismo tiempo compleja. Pero eso requiere un dedicado proceso de desarrollo, que no fue fácil. Una de las cosas maravillosas de Pixar es que estás rodeado de gente brillante, artistas talentosos que te ayudan a ir más allá.

“El proceso fue arduo: tuvimos que hacer la película en storyboards una y otra vez hasta que todas esas ideas complejas se fusionaran con el humor y la estética del filme. Todo se finaliza en computador, pero antes hay mucho trabajo a mano. En ese camino, cometimos todos los errores posibles.



“Al final, el balance es excelente, pero detrás hay trabajo artístico, de los productores y actores (...). Cuidamos los personajes para que conquisten al público y siempre buscamos que las situaciones sean divertidas, pero gastamos muchísimo tiempo y dinero lográndolo”.

Dana Murray, productora

“Mirándolo en perspectiva, no sé cómo lo logramos. Soul ha sido de los proyectos más complejos en los que he estado (es la productora de Cars 3 e IntensaMente) por la temática y el diseño artístico (...). Además del elenco y de los artistas de Pixar que lo hicieron posible, me gustaría destacar la parte musical: Trent Reznor y Atticus Ross (de Nine Inch Nails) se encargaron del mundo de las almas, mientras el ganador del Grammy Jon Batiste hizo la parte del jazz. Tuvimos asesores increíbles como Questlove (de The Roots) y profesores de música de universidades de Nueva York y Emeryville (California). ¡Fue algo tan complejo como el manejo del presupuesto y del tiempo!”.

Tina Fey, actriz y guionista. Presta su voz a 22.

“Creo que la primera vez que sentí la chispa creativa de ser artista fue cuando estaba en la Universidad de Virginia, estudiando dramaturgia. Antes, mis papás habían sido mis mentores, pero eso es algo que uno no reconoce hasta que crece. Quería ser actriz, pero no descartaba escribir. En las primeras clases de drama hice una obra de teatro, pero yo no actuaba; fue la primera vez que me senté y vi que otras personas se reían de lo que escribí. Fue una emoción única, una epifanía: ‘Oh, yo creo que esto es todo lo que quiero hacer’ ”.



Pete Docter, director y guionista. Los filmes IntensaMente, Up y Monsters, Inc. llevan su firma.

“Es emocionante escuchar que Soul es una película inspiradora en estos momentos de pandemia, porque nace de una experiencia de Herbie Hancock cuando tocaba el piano en la banda de Miles Davis, el tremendo trompetista: estaban dando un concierto y Herbie tuvo su momento de improvisar y le salió muy mal, lo arruinó todo, así que en lugar de abatirse, tocó otras notas y lo enderezó. Después, Miles dijo: ‘Un gran músico de jazz debe tomar lo que suceda y convertirlo en algo valioso’.



“Esa creo que es la oportunidad que todos tenemos en este momento. Es una lección para la vida, no tenemos el control, pero sí podemos tomar lo que nos llega y convertirlo en algo mejor. Tengo la esperanza de que la película le hable en ese sentido a la gente”.

Jamie Foxx presta su voz a Joe Gardner, el personaje principal de 'Soul'. Foto: Pixar / Disney

Jamie Foxx, actor y músico. Presta su voz a Joe Gardner, protagonista de Soul.

“El mensaje de Soul es muy poderoso. Este año falleció mi hermanita –que era embajadora de la comunidad con síndrome de Down y vivió 18 de sus 36 años con él– y, tal como sucede con Joe en la película, estoy pasando por el momento agridulce, en mi caso de perder a alguien, así que transformar ese sentimiento en una especie de alegría es lo ideal, recordar esas cosas que ese ser amado nos enseñó mientras vivía.



“Hay una frase que siempre uso cuando pienso en eso: el mundo ha estado aquí miles de millones de años. Entonces, ¿70, 80 o 100 años qué son? Un abrir y cerrar de ojos. Les digo a todos: no desperdicien el tiempo, esto es un parpadeo. Vivan felices sus vidas”.

Sofía Gómez G.

Redacción Cultura

