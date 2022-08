Cuando le contaron a John Lydon, cantante de los mítica banda de punk Sex Pistols, que se estaba trabajando en una miniserie sobre la vida de la agrupación que hizo temblar al Reino Unido con himnos como God Save the Queen y Anarchy In the U.K., el exlíder de los Pistols entró en cólera y se negó rotundamente a darle la bendición al proyecto.

Como si estuviera recordando su aguerrido odio a todo lo que oliera a institucional o conservador, sacó a la luz unos vatios de esa energía radical, para restregarles en la cara a sus compañeros de aventuras musicales (el guitarrista Steve Jones y el baterista Paul Hook) que llevar parte de su viaje por las entrañas del punk contestatario a los terrenos de la televisión o el streaming era una muestra de alta traición para su legado.

“Lo único que tienes de valor en tu vida, ¿y lo vas a abaratar porque quieres cinco libras extra?, no hay mucho de humanidad en eso”, expresó Lydon en una nota del diario The Guardian.



Pero tanto Jones, quien escribió la novela Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol, en la que se inspira Pistol, al igual que su camarada Hook, no le hicieron caso a la pataleta y llevaron a los tribunales su derecho a explotar como ellos quisieran la marca de los Sex Pistols. John Lydon, conocido antes como Johnny Rotten, perdió la batalla y el proyecto de Pistol no solo se pudo llevar a la televisión, sino que se estrena el 31 de agosto en la plataforma de streaming Star+.



La serie ambienta la frustración y el deseo de cambio de los integrantes de la banda. Foto: Star+

La miniserie de seis episodios cuenta con la dirección de Danny Boyle, quizá el realizador perfecto para recrear la consigna del ‘No Futuro’ que se respiraba en los barrios de clase obrera de Londres, una ciudad no solo gris y fría, sino rodeada de una parte de la juventud que no se identificaba con el presente de su tierra, que sufría por el caos, la falta de oportunidades, la suciedad y la desesperación. Pero algo bueno tenía que salir de todo ese contexto.

Y eso es lo que quiere mostrar esta propuesta de un Boyle que ya antes fue capaz de capturar esas emociones y conflictos (especialmente con Trainspotting y de una manera más metafórica en 28 días después).

“Siempre se debe pagar un precio por hacer algo como esto, la negativa de Lydon para la miniserie fue precisamente el que nosotros pagamos”, aseguró en una entrevista con Entertainment Weekly el propio Danny Boyle. Aunque esa reacción fue contraproducente para las intenciones del cantante, ya que ha incrementado el interés en lo que pueda contar Pistol.

Sex Pistols duró poco, pero revolucionó la música para siempre. La serie recuerda su legado. Foto: Star+

“Si te vas a enojar por eso, no entiendes la historia del grupo y la historia posterior al grupo”, agregaba Boyle, quien trabajó para rendir más un tributo que apostar por una simple explotación de la que fuera la banda más temida de los 70.



¿De dónde viene el punk y qué pasaba por la cabeza de aquellos chicos que estaban cansados de un ambiente glamuroso que ni siquiera era parte de su realidad?, es uno de los interrogantes que dispara la miniserie. Y a eso se suman las vivencias de un guitarrista joven y pendenciero que machacaba en tres acordes toda su rabia contra el sistema.

Pistol se enfoca en los orígenes de la banda, pero también se dedica a reflejar la crisis social de un país a través de un relato a veces descarnado y a la vez liberador, según la mirada de un Steve Jones que, literalmente, encontró la salvación en la música a su coqueteo con la autodestrucción.

Por eso, la miniserie parece más el reflejo de una transición dolorosa de unos inadaptados, un cierto halago a la amistad y a la necesidad de encontrar un espacio por parte de esos chicos de ropas rotas, cadenas, ganchos, piercings y actitud violenta, que otros –como el que sería el mánager del grupo, Malcolm McLaren– capitalizarían para convertirlo en un referente cultural y en una manera de vestir y de ver la vida.

Pistol cuenta con las actuaciones de Anson Boon, quien interpreta a Johnny Rotten; Tobi Wallace como Steve Jones; Jacob Slater como Paul Cook, Louis Patridge como el autodestructivo bajista Sid Vicious y hasta una irreconocible Maisie Williams (Arya en Game fo Thrones), que sufre una metamorfosis como Jordan, la modelo y la musa de la estética punk de esa época.

Maisie Williams interpreta a la modelo y musa del punk Jordan. Foto: Star+

Jordan, en la vida real, se llamaba Pamela Rooke y también fue mánager de bandas, actriz en filmes del realizador Derek Jarman (Sebastian y Jubilee, esta última una visión revolucionaria del mismo punk) y aparece en el escenario durante la primera presentación en televisión de los Sex Pistols en 1976 durante la canción Anarchy in the U.K. Rooke fue consultora de la serie y falleció el pasado 2 de abril por un cáncer biliar, a los 66 años.

La producción se basa en las memorias del guitarrista Steve Jones. Foto: Star+

En Pistol también está Talulah Riley en el papel de la irrepetible diseñadora Vivienne Westwood, encargada de multiplicar el look de esa generación perdida y que terminó llevándolo a las grandes pasarelas del mundo.

Talulah Riley se mete en la piel de la diseñadora Vivienne Westwood, Foto: Star+

También Emma Appleton, quien hace el papel de Nancy Spurgen, la novia del bajista Sid Vicious. Beth Dillon, por su lado, se mete en la piel de Siouxsie Sioux, otra musa del punk que luego se convertiría en una de las artistas más importantes de la escena con la banda Siouxsie and the Banshees. Y el círculo de mujeres del punk se cierra con Sydney Chandler, que interpreta a Chrissie Hynde, una guerrera que se abrió paso en la escena a pesar del machismo y que años después sería la cantante de The Pretenders. Pistols reivindica el protagonismo de la mujer dentro del movimiento.

Con toda la pena del alma por las pataletas del cantante Johnny Lydon, Pistol revive esa vieja frase de batalla: ¡El punk no ha muerto!

