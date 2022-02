Cuando se llega a la gloria el camino que sigue también es duro. Y esto aplica en varios apartes.



En el de la música, que ha mostrado la televisión, “se han hecho las historias de los protagonistas que sueñan con vivir de su arte, el camino tortuoso a la cima, y se termina en momento de lograr el sueño”, dice Juan Andrés Granados sobre 'Te la dedico', la novela de RCN que comienza el 8 de febrero en la franja estelar (el canal no ha informado la hora confirmada de emisión en su franja estelar).



Granados, libretista de, entre otras, 'El comandante', 'La Ronca de Oro' y 'Anónima', tuvo la idea de 'Te la dedico', que tiene a Diana Hoyos y a Pipe Bueno como protagonistas.



Y agrega que la historia de que verán los televidentes que sigan la producción tiene mucho que ver con “el después de la fama, sostenerse y los conflictos que esto trae”.



La tusa amorosa, que es el sentido del género de la música popular, está en la producción, “pero quisimos indagar por otros tipos de sentimientos desoladores fuertes: la pérdida de una casa, del empleo, del sueño de la vida, de eso que a veces decimos que se recupera, pero que para muchas personas es más difícil”.



'Te la dedico' cuenta la historia de Adriana y Wilson, que viven de la música. La oportunidad llega a través de un concurso que ambos ganan, pero solo quieren el talento de ella. Ahí empiezan los desencuentros, cada uno busca otro camino con carreras exitosas hasta que llega el momento de volver a estar juntos, siempre con la música popular como fondo.

En el elenco están, además, Andrés Suárez, Valerie Domínguez, Marcela Gallego, César Mora, Álvaro Bayona, Luna Dexter, Juliana Vásquez y Juan Pablo Barragán, entre otros, bajo la dirección de Mauricio Cruz y Víctor Cantillo.



En el equipo de libretistas están Paola Andrea Arias, Fernán Mauricio Rivera, Liliana Guzmán, Ana Fernanda Martínez, Jorge Elkin Ospina y Juan Carlos Troncoso.



La música estuvo a cargo de Nicolás Uribe, Yohan Úsuga, Pablo Ocampo, Cristian Alexander y Sebastián Luengas, entre otros.



‘Adriana es impulsiva, acelerada, todo lo contrario a mí’: Diana Hoyos

En Cali, Diana Hoyos creció con música de Julio Jaramillo. A su papá, Álvaro Hoyos, le gustaba y le sigue gustando. “Todavía se la pongo y se emociona”, cuenta la cantante y actriz que representa a Adriana en Te la dedico.



“Mi infancia está marcada por esta música. Mi padre es paisa, mi madre caleña, y cuando íbamos a Versalles, en el norte del valle, a visitar a mi abuela, recuerdo el sonido que salía de los bares del pueblo: despecho y la gente cantando”.



Le pasaba, además, en Caldas, en Medellín, en el Eje Cafetero, donde también había parientes. “Eso es muy paisa, somos familia grande, de sentarnos a cantar con guitarra”.



Entre sus favoritos está Darío Gómez. “Tengo una tía que canta genial 'La tirana' ”, sigue.



Por eso cantar popular en 'Te la dedico' ha sido redescubrir parte de su memoria sonora. “Es una gran oportunidad de experimentar a fondo esta música, yo estudié música, esa fue mi primera formación, y volver a ella me llena el alma”.

Así que contar la historia de Adriana, la mujer que llega lejos en la música sacrificando tantas cosas y equivocándose tanto, y entrar a grabar las canciones de la producción y cantarlas, y volver a un estudio, fue todo un placer.



Nacida en 1985, empezó en el concurso Popstars, que la llevó a la televisión como actriz en 'Oye bonita'.



Ha actuado en 'El general Naranjo', 'Hilos de sangre azul', 'Sinú, río de pasiones' y 'Escobar, el patrón del mal', entre otras.

Antes de 'Te la dedico', protagonizó 'Enfermeras', también de RCN. “Dejé de ser María Clara un viernes y el martes siguiente ya era Adriana”, cuenta. Y necesitó ayuda de su entrenadora, Ella Becerra, actriz teatral de La Maldita Vanidad.



“Además de ser grandes amigas, estuvo conmigo en el proceso de cambio con su técnica, una fragmentación que había que hacer muy rápido, porque María Clara exigía otras cosas: era más adulta, con hijos, muy centrada mentalmente. Adriana es más fresca, más sensible, pasional, impulsiva, va, la embarra y se pone a llorar. Sin decir que yo no vibro con las cosas, ella sí es vibración total, y eso me ha exigido mucho, porque es un personaje que me mantiene en una montaña rusa: feliz, triste, me río, grito, hay que estar muy pendiente de los sentimientos”.



Diana Hoyos ha hecho su carrera con cuidado, mirando y escogiendo muy bien sus personajes, sopesando cada entrada a la televisión, independientemente si es un éxito, aunque siempre se trabaje para ello. “Eso es lo que pasa en estas industrias. Se hace un disco o una serie que uno cree que va a ser un éxito total y no funciona por algo”.



A 'Te la dedico' le está entregando toda su energía. “Tiene un gran elenco, fuerte, sólido, y eso se siente en las escenas”. Y sobre Pipe Bueno, su compañero protagonista, dice: “No nos conocíamos personalmente y ha sido muy grato. Es un gran profesional, maravilloso compartir a nivel actoral y musical, y apoyarnos siempre”.

Su opinión de 'Te la dedico' es que es una novela que tiene mucho de realidad, “lo que implica alcanzar un sueño, que es lo que casi nunca vemos. Ahí hay un montón de sacrificios, y en las mujeres, especialmente, ese balance entre ser exitosas, mamás, amas de casa. Se la pasan trabajando al mil y además hacen la foto, el disco, el concierto”.



Y aunque su camino personal ha estado influido más el pop y los boleros, le gusta el empoderamiento que le da a la mujer la música popular, “que no nos van a derrumbar, que estamos firmes. Para la muestra: las Hermanitas Calle, Paquita la del Barrio, Paola Jara, Francy, un montón”.

‘Los proyectos se asumen con respeto’: Pipe Bueno

El rango de seguidores de Pipe Bueno como cantante es bastante amplio: va desde las adolescentes hasta las abuelitas, y en la mitad están las mamás, que lo han conocido por los dos extremos.



En la música popular y tras 14 años de carrera ha hecho un camino importante. 'Te hubieras ido antes', 'Cupido falló' y 'Guaro' son algunas de sus canciones más conocidas.



Disciplinado, el caleño, que cumple 30 años el 7 de febrero, es uno de los intérpretes populares más reconocidos en un género que en presentaciones y movimiento en plataformas le compite al reguetón.



Ahora, Bueno llega a la actuación en Colombia. Ya hizo una producción para Disney, 'Siempre fui yo', que protagoniza con la mexicana Karol Sevilla y los colombianos Christian Tappan y Juliana Galvis, donde canta pop y urbana.



Como protagonista de 'Te la dedico' retoma lo popular y la ranchera, y le da vida a Wilson, un hombre fuertemente golpeado por la vida que quiere ser cantante.



“Actuar era un sueño del que hablaba al principio de mi carrera como cantante, pero que había pospuesto. Antes de 'Siempre fui yo' tuve propuestas con las que no me sentía a gusto o no me daban los tiempos, porque hay una carrera musical que cuidar. Pero llegaron los momentos justos”.



Agrega que ese también ha sido el camino de Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Marc Anthony, Carlos Vives: “Ser multifacéticos, apasionados por lo que hacen, construir sus carreras como artistas, cantado y también actuando”.

Y que él está aquí y ahora, con ganas y respeto por el oficio. “Hay unas herramientas que he aprendido en mi carrera musical, como la disciplina, porque uno no consigue el éxito echado en la cama, y unas rutinas que me sirven de otra manera. Y mi decisión de que cuando me meto en algo, lo hago bien o no lo hago”.



Asegura que desde el día que pisó el set de grabación se puso al servicio de la actuación. “Vine a aprender y se los dije a todos, porque respeto mucho el gran elenco y todo el equipo, y también he tenido un preparador, Alberto González, que es muy importante para la interpretación”.



Porque, finalmente, la vida de su personaje tiene muchos conflictos (es huérfano, sus padres, jornaleros, fueron asesinados), desaciertos, comete errores, pero su pasión es la música y lucha por su triunfo.



“Pero eso es lo rico de la construcción del personaje, buscarle matices para que le llegue bien a la gente con mi valor agregado, la música”.



Bueno, a los 16 años, se decidió por el despecho, “un género que tenía muchos estigmas: que era para viejos y borrachos, y yo me moría por esta música, que empecé a defender”.



Asegura que la gente va a quedar muy bien impresionada con el primer capítulo, “porque es una historia que vamos a contar de tantas maneras, acentuando siempre la colombianidad”.



