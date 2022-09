Tom Hanks y Robert Zemeckis regresan al ruedo: Forrest Gump, Náufrago y El expreso polar fueron sus éxitos en la gran pantalla como protagonista y director. Además de tener una estupenda química en el set, comparten con sus familias como los mejores amigos. Cuando el intérprete, dos veces ganador del Óscar, supo que Bob –como llama a Zemeckis– iba a estar detrás de una nueva versión de Pinocchio, lo llamó.

“‘¿Realmente vas a hacer Pinocchio?’, le pregunté, y me dijo que lo estaba pensando. ‘Si no tienes un Geppetto y toleras hacer algo conmigo, avísame’ –recuerda Hanks–. Bob es uno de esos realizadores que no pueden repetir lo que ya se hizo. Pero a mí me gustaba la idea, así que le propuse que lo hiciéramos. Él siempre debe tener elementos para jugar en el proceso creativo, y nunca dejó de preguntarme si lo que estaba haciendo era novedoso. Yo me incorporé, sobre todo, cuando Bob aceptó hacerse cargo de este fascinante clásico con todo lo que significa rehacer Pinocchio, de Disney”.



La mano de Zemeckis se nota desde el comienzo: el ambiente oscuro reina en esta adaptación que puede resultar densa y compleja para los niños muy pequeños por los conceptos que maneja sobre el bien y el mal. La puesta en escena y los efectos son impecables, la combinación de criaturas creadas por CGI con los actores no se siente forzada y el rescate de las canciones que hicieron de Pinocho un clásico son un acierto. When You Wish Upon a Star, Hi-Diddle-Dee-Dee y I’ve Got No Strings son melodías icónicas de las bandas sonoras de Disney.

Tom Hanks es Geppetto, el 'papá' de Pinocho. Foto: Disney Plus

“A estos grandes clásicos no solo se los puede actualizar, sino que creo que se pueden reflejar las diferentes épocas”, agrega Tom Hanks. La historia del niño de madera, escrita por Carlo Collodi hace más de 140 años, ha inspirado libros, series, películas, modas y refranes. Pinocho es un personaje de la cultura popular. La primera vez que el mundo lo conoció fue a mediados de 1881 en el cuento La historia de un títere, que tenía un final trágico y que más tarde fue relanzado como Las aventuras de Pinocho con el relato que todos conocemos. Pinocchio es otra de las obras que Disney lleva al live action y tiene su origen en la cinta animada de 1940.



La versión de Disney, que se estrenará en su plataforma Disney+ el jueves 8 de septiembre, empieza con la magia que le da vida a la marioneta que acaba de construir Geppetto (Hanks), un hombre solitario que ha perdido a sus grandes amores y sueña con tener una familia. Su deseo se hace realidad, pero Pinocho, en su camino a convertirse en un niño real, deberá aprender a escoger entre lo bueno y lo malo, que aquello que quiere conseguir cuesta esfuerzo, a demostrar su bondad y a valorar a quienes realmente lo aman. Sin duda, enseñanzas valiosas para estos tiempos. De ahí la importancia del cuento y de sus adaptaciones al cine.



“Walt (Disney) sabía que los aspectos tenebrosos de los cuentos de hadas son muy importantes para la narrativa, que impacta tanto a los niños como a los grandes. Pinocho elige dejarse llevar por el mal camino por Strómboli y todos los demás. Él abandona la seguridad de su hogar, a su padre que lo adora, se va y está en peligro. Cuando a Pinocho le empiezan a crecer las orejas porque está transformándose en burro y luego se convierte en una bestia de carga, es algo espantoso. Creo que eso, más el peligro que representa Monstruo, la ballena –que creo que es una de las mejores secuencias del cine–, y luego la forma mágica como él y Geppetto se escapan de él, es muy tremendo. Y está bien que sea así. Es parte del descenso al Hades que el héroe tiene que atravesar, y Pinocho lo hace. Fue algo complejo para el mundo en 1940, sumado al arte incomparable, inédito, extraordinario del estudio de Disney y sus artistas. Pienso que desde el punto de vista visual y de las secuencias, Pinocho fue su obra maestra”.

El actor Benjamin Evan Ainsworth presta su voz a Pinocho. Foto: Disney Plus

La nueva versión de Pinocho es densa y oscura por algunos momentos, e incluye secuencias y personajes inolvidables como Pepe Grillo, que es la conciencia del protagonista.



Geppetto es una construcción del carpintero que sale de la literatura fusionada con un hombre que ha enfrentado la pérdida, el dolor y ahora solo vive en la nostalgia y la soledad.



“Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas no solo por el hecho de cambiarlas. Así que el aspecto de Gep-petto no difiere mucho del que tiene en la versión animada. El bigote representa eso de la versión tradicional. Pero todo tiene que funcionar en un espacio y en un tiempo reales. Bob y yo conversamos sobre el hecho de que Geppetto es un hombre feliz, pero en cuya vida hubo pérdida. ¿Tuvo una familia hace mucho tiempo? Sí. Pero ¿cuánto tiempo hace de eso y cómo y cuán trágica fue la pérdida? No lo sabemos. Geppetto es mayor. No tiene veintitantos años”, cuenta Hanks. “Hablamos de la idea de que está solo, que estuvo trabajando para los demás y deleitándolos con sus artesanías y sus habilidades, Han pasado más de 25 años sin tener compañía en el desayuno y la cena, más que un gato y un pececito. Geppetto anhela ser parte de una familia, eso es lo importante. No se puede simplemente hacer una versión de acción real de lo que fue la película animada. Tiene que ser más profunda. Tiene que tener más bagaje emocional. Así que desde el comienzo, Geppetto está cocinándose en su propio caldo, por así decirlo, y no es un caldo feliz”.

La película de Disney será uno de los platos principales de la celebración del Disney+ Day, el jueves, y es la primera de las dos inspiradas en Pinocho que se verán este año. La próxima, de Guillermo del Toro, llegará a Netflix en diciembre, con una atmósfera fascista: la historia transcurre en la Italia de Benito Mussolini.

