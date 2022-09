Al parecer Pinocho, el célebre personaje de la cultura popular que sigue inspirando producciones, no sale tan aplaudido de la adaptación más reciente que presentó Disney+ con Tom Hanks, a juzgar por los comentarios de la crítica.



El protagonista de la historia que escribió Carlo Collodi lleva más de 140 años inspirando libros, series, películas, modas –en Italia es famoso el pantalón pinocchietto (Capri)– y refranes, con aquello de ‘se te crece la nariz’.



La primera vez que el mundo conoció al niño de madera fue a mediados de 1881 en el cuento 'La historia de un títere', que tenía un final trágico y que más tarde fue relanzado como Las aventuras de Pinocho con el relato que todos conocemos.

Pues bien, Pinocho, Geppetto y Pepe Grillo son algunos nombres que suenan como los de la familia y que forman parte de este relato cuyo protagonista es el personaje del año en las pantallas.



Una de las esperadas producciones fue el 'Pinocchio', protagonizado por Tom Hanks (Geppetto), Benjamin Evan Ainsworth (Pinocho), Joseph Gordon-Levitt (Pepe Grillo), Cynthia Erivo (el Hada Azul), Keegan-Michael Key (Honrado Juan); Lorraine Bracco (Sofía la Gaviota) y Luke Evans (el Cochero), un nuevo rol.



Según algunos expertos que ya la vieron, la cinta resulta un poco lenta, aburrida y hasta densa para los niños. Esto es lo que han comentado algunos de ellos, recogidos por la célebre página 'Rottentomatoes.com':



"Un trabajo bien intencionado que en gran medida fracasa, llega como otro artilugio en el 'remake' de Disney, cuyo pedigrí ofrecía la esperanza de algo mejor", comentó el crítico John DeFore, de 'Hollywood Reporter'.



"El efecto es una incómoda fusión de falso y real que se esfuerza por encontrar cualquier magia en el medio. Este Pinocho, desafortunadamente, no es un niño real, en absoluto", dice Jake Coyle, de Associated Press.



"En su mayoría, el mismo Pinocho llega a la costa en una especie de tierra de nadie, demasiado poco inspirado para aportar algo nuevo al material, jugando obedientemente como una pálida reedición del clásico de 1940.", comentó, por su parte, Brian Lowry de CNN.com.



"La reinvención sale mal en el número de apertura. No en 'When You Wish Upon a Star', la canción ganadora del Oscar que ascendió hasta convertirse en la canción característica de la compañía, sino en una nueva balada, 'When He Was Here With Me', cantada por Geppetto sobre su hijo muerto recién inventado.", anota a su turno Amy Nicholson, del New York Times.