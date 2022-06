El protagonista de la historia que escribió Carlo Collodi lleva más de 140 años inspirando libros, series, películas, modas –en Italia es famoso el pantalón pinocchietto (Capri)– y refranes, con aquello de ‘se te crece la nariz’. Pinocho es un personaje de la cultura popular. La primera vez que el mundo conoció al niño de madera fue a mediados de 1881 en el cuento La historia de un títere, que tenía un final trágico y que más tarde fue relanzado como Las aventuras de Pinocho con el relato que todos conocemos.

Pinocho, Geppetto y Pepe Grillo son algunos nombres que suenan como los de la familia y que forman parte de este relato cuyo protagonista es el personaje del año en las pantallas. Netflix y Disney+ preparan películas, y Discovery Kids acaba de estrenar una serie animada llamada Pinocho en la villa encantada.



Una de las expectativas más grandes recae sobre la cinta en stop motion que está produciendo el director mexicano Guillermo del Toro, que plasma a un Pinocho contestatario. “Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los Pinochos, que si eres desobediente es malo, este personaje apuesta a que es bueno ser desobediente y no seguir órdenes, yo no creo en esa transformación, creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza”, dijo el director y guionista en una charla virtual del pasado Festival de cine de Guadalajara.



El ganador del Óscar a mejor director en 2018, por La forma del agua, estrenará su versión de Pinocho en diciembre próximo en Netflix. La producción se está finalizando entre Estados Unidos y México. Del Toro aseguró: “Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo; no podría ser más personal la película, evidentemente tiene que ver con la vida, la muerte, el amor, (acerca de) qué es comportarse como un títere y qué es comportarse como un ser humano”.

El mexicano lleva 15 años intentando aterrizar el proyecto, un musical animado que se desarrolla en la Italia de Mussolini y que es codirigido por Mark Gustafson. Pinocho marca un regreso a sus orígenes en el cine, cuando realizaba cortos de animación en plastilina, en formato Super 8, junto con su amigo Rigoberto Mora. El largometraje involucró a 20 animadores y más de 60 sets, una parte de ellos tuvo como sede Guadalajara, ciudad natal de Del Toro y donde fundó El Taller del Chucho, un espacio de producción para impulsar a talentos locales en proyectos internacionales en stop motion. “Fue más complicado para nosotros haber filmado en Guadalajara, pero valió la pena para mí, porque el amor que tengo por la animación no es una cosa pasajera”.

'Pinocchio', con actores reales

'Pinocchio', de Disney + Foto: Disney +

El otro Pinocho que genera expectativa es el live action que Disney adaptó de su versión animada de 1940, considerada un clásico del género al lado de Blancanieves.

La celebración mundial de Disney+ Day, el 8 de septiembre, que ofrecerá experiencias especiales para los fanáticos y suscriptores, será el escenario para el estreno de Pinocchio, protagonizada por Tom Hanks (Geppetto), Benjamin Evan Ainsworth (Pinocho), Joseph Gordon-Levitt (Pepe Grillo), Cynthia Erivo (el Hada Azul), Keegan-Michael Key (Honrado Juan); Lorraine Bracco (Sofía la Gaviota) y Luke Evans (el Cochero), un nuevo rol.



El genial Robert Zemeckis –autor del guion de la saga de Back to the Future y ganador del Óscar a mejor dirección por Forrest Gump– dirige Pinocchio, que en acción real vuelve a contar la entrañable historia de una marioneta de madera que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad con un asesor de conciencia: Pepe Grillo.

Hace tres años, el italiano Matteo Garrone presentó su película sobre el famoso Pinocho, con todo el sabor de la Toscana –la zona de Italia donde se escribió el cuento; de hecho, su autor se llamaba Carlo Lorenzini y adoptó el apellido Collodi por el nombre del poblado de donde era oriundo–. Roberto Benigni y Federico Ielapi fueron los protagonistas. En 2002, el mismo Benigni había llevado al cine la historia de la marioneta, pero fue muy criticado por considerar que era algo mayor para encarnar a Pinocho; y en 1996, Steve Barron hizo lo propio en Pinocho, la leyenda, película infantil con Martin Landau y Jonathan Taylor Thomas en los papeles centrales.



CULTURA

* Con información de Efe

