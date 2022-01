Guillermo del Toro llevaba un buen tiempo desarrollando una idea para llevar a la pantalla de nuevo a Pinocho a la pantalla.

La historia de la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un tallador de madera afligido llamado Geppetto, fue evolucionando en la inquieta cabeza del realizador de películas como El laberinto del fauno o La forma del agua, que ahora lleva esta producción a los terrenos del musical y el stop motion, junto al director Mark Gustafson.



La lucha por encontrar un lugar en el mundo, las aventuras y travesuras en el difícil proceso de madurar y la tensión de ser alguien diferente e incomprendido hacen parte de la trama de esta producción que tiene las voces originales en inglés de Ewan McGregor, como Pepe Grillo, David Bradley como Geppetto y la presentación de Gregory Mann como Pinocho. El elenco también cuenta con la participación de Finn Wolfhard (Stranger Things); junto a Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Christoph Waltz y Tilda Swinton.



El director mexicano ambientará esta nueva versión del clásico cuento en el año 1930 en Italia, durante el ascenso de Mussolini y el fascismo, y contará la historia de Pinocho tratando de cumplir con las altas expectativas de su padre.



Otro tema: La nueva película de Guillermo del Toro

Hemos pasado mucho tiempo seleccionando un elenco y un equipo extraordinarios y hemos sido bendecidos con el apoyo continuo de Netflix para seguir adelante en silencio y con cuidado. FACEBOOK

TWITTER

"Después de años de perseguir este proyecto soñado encontré a mi socio perfecto en Netflix. Hemos pasado mucho tiempo seleccionando un elenco y un equipo extraordinarios y hemos sido bendecidos con el apoyo continuo de Netflix para seguir adelante en silencio y con cuidado, sin apenas perder el ritmo", aseguró.



"Ninguna forma de arte ha influido tanto en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocho", señaló Del Toro cuando se anunció este proyecto en 2018. Pero no es la única versión que se prepara de este clásico, pues Disney también trabaja en otra con actores de carne y hueso, dirigida por Robert Zemeckis y en la que estará Tom Hanks, Joseph-Gordon Lewitt y Cinthya Erivo.



Cultura

@CulturaET