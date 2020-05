Esta es la razón por la que los os viernes serán solo de Pink Floyd

Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd Playlist', esta nueva y emocionante forma de redescubrir y sumergirse en la música de la legendaria banda que desde el 22 de mayo y día a día ira alimentando esa lista con algunos de sus clásicos en versiones inéditas disponibles solo en cajas de colección o ediciones especiales.

Precisamente, comenzó con temas no disponibles hasta ahora con 'Us & Them (Live at The Empire Pool, Wembley, Londres 1974) Inmersión, 2011' y ‘The Dark Side Of The Moon’.



Además se trata de una oportunidad para reencontrarse con una historia de más de 50 años de música. Cabe resaltar que la playlist será actualizada todos los viernes de la siguiente manera.

3/3 To start us off, today's track is Us & Them Live At The Empire Pool, Wembley, London in November 1974. We hope you enjoy reconnecting with these tracks over the coming weeks, and would love to hear your suggestions for additions to the playlist… https://t.co/1aQGCoRCvO pic.twitter.com/t9fm9h1nDz — Pink Floyd (@pinkfloyd) May 22, 2020

El 29 de mayo 'Have A Cigar (Alternate Version)'; ‘Wish You Were Here’ Immersion. Luego el 5 junio se podrá disfrutar de 'Any Colour You Like (Live at Wembley 1974)'; ‘The Dark Side Of The Moon’ Immersion.

Y así Siguiendo al 12 Junio con 'Run Like Hell (The Wall WIP pt2 Band Demo)' y '‘The Wall’ Immersion'.



Para el 19 Junio: ' Money (Early Mix 1972)'; '‘The Dark Side Of The Moon’; 'Immersion', entre otras selecciones que serán anunciadas en su momento.



'Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd Playlist' se publicará y actualizará diariamente en Spotify y YouTube. Además, las canciones actualmente no disponibles también se lanzarán para reproducción y descarga en todas las plataformas digitales.



