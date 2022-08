Pierce Brosnan hará parte del universo cinematográfico de ‘DC’ para darle vida a uno de los superhéroes más ‘sabios’ de la franquicia: el doctor ‘Kent Nelson’, un arqueólogo capaz de teletransportarse, ver el futuro y revivir a los muertos gracias a los increíbles capacidades de su casco dorado.



El doctor Destino, nombre con el que se identifica cuando se pone su traje heroico, apareció por primera vez en el volumen 1 del cómic de la 'Liga de la Justicia América' en junio de 1965. Ahora, revivirá de la mano de Brosnan en la nueva apuesta de la franquicia por competir con Marvel.

En una entrevista para el portal ‘Total Films’ el artista recalcó su entusiasmo de interpretar al personaje, luego de un buen tiempo alejado del cine de acción.



"Soy el más mayor del grupo. Se me ha asegurado que soy uno de los personajes de mayor edad del panteón de cómics de DC. Es un arqueólogo con el poder de predecir el futuro, despertar a los muertos y teletransportarse gracias a su casco dorado", comentó el antiguo intérprete de James Bond entre 1995 y 2002.



La audiencia podrá ver a Brosnan como doctor Destino a finales de 2022, cuando se estrene ‘Black Adam’, película protagonizada por Dwayne Johnson en el papel del héroe egipcio.



Así las cosas, el actor, de 69 años, también agradeció al diseñador de su traje por haberle imprimido tanto esfuerzo y dedicación para que se viera lo más original posible:



"Es un traje hermosamente diseñado, y especialmente adoro el casco. Jaume Collet-Serra ha sido muy inclusivo en el tema de las colaboraciones. Me mandaba diseños del casco para que les diera mi aprobación", concluyó.



