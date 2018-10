Apu y otros personajes de 'Los Simpson' que han desaparecido 

Captura de Youtube

Clancy Bouvier es el padre de Patty, Selma y Marge. Su primera aparición se dio en el episodio 'The Way We Was' de la segunda temporada, cuando intentaba tomarle una foto a Marge. En la temporada seis, apareció en el capítulo 'Fear of Flying', en el que se revela que trabajó como auxiliar de vuelo de una aerolínea y que, como parte de la ficción, murió en los atentados del 11 de septiembre de 2001.