‘Empezamos a documentar denuncias contra Ciro Guerra desde febrero’

Las primeras denuncias contra el director de cine Ciro Guerra, contó Catalina Ruiz-Navarro, una de las periodistas que realizó el reportaje publicado el 24 de junio en el portal Volcánicas, las recibieron en febrero pasado, le dijo a EL TIEMPO.

“Inicialmente fue por comentarios que hacen las mujeres. Una de ellas le había contado a otra su mala experiencia con Ciro Guerra. Ahí, Matilde (Londoño Jaramillo, editora del portal) habló con esta persona y fuimos conociendo otros casos de un par de mujeres más a las que les sucedió algo parecido”, cuenta desde Ciudad de México, donde vive.



Ruiz-Navarro y Londoño empezaron a reportear y lo hicieron, afirma Ruiz, “como periodistas feministas, poniendo a las víctimas como el centro, que esto se trata de ellas, siendo empáticas para que de este modo pudieran confiar en nosotras”. Luego llegaron más denuncias, para un total de nueve.



Ruiz-Navarro trabaja como periodista feminista desde hace 14 años y estuvo en el portal Volcánica, del grupo Nómada de Guatemala. “Pero hubo unas denuncias de abuso contra el dueño del grupo y yo tuve que investigar. Recogí 14 testimonios de abuso y acoso sexual. Esto me dio la oportunidad de crear una ficha técnica y un camino para estos casos. Por supuesto, no pudimos seguir trabajando allí”, cuenta.

¿Cómo hicieron el trabajo de reportería?

Tomamos las historias y las documentamos. Se hicieron grabaciones (duran más de ocho horas) y con estos testimonios realizamos la comprobación de lugares, fechas y modos de todo lo que se podía corroborar, y también tuvimos los testimonios de testigos.



Además, buscamos que fueran relatos verosímiles y coherentes. Les preguntamos detalles para revisar. Y hubo algo: que mujeres que no se conocían hablaran del mismo modus operandi, por eso mostramos que hay un patrón sistemático a través de testimonios que pueden parecer repetitivos, como que él iniciara su acoso de forma torpe y que les pidiera guardar el secreto, entre otros.



Luego, revisamos los datos con cada una de las personas con el fin de mirar de qué modo se podía presentar, que fuera lo menos traumático posible para ellas porque son historias dolorosas, y acordamos que se hiciera un reportaje tras varias reuniones por Zoom, la mayoría de los casos, debido a la emergencia. Después llamamos a Ciro Guerra para tener su versión.



Todo lo anterior lo hicimos pensando que estamos al servicio de las víctimas.

¿Por qué ellas deciden hacer esta denuncia pública y no una penal?

Porque la justicia no está preparada para estos casos y porque se verían expuestas de una forma cruda y revictimizante. Además, aunque quisieran seguir con su vida, sus nombres y sus carreras seguirían ligadas a este hecho y no todas están dispuestas a lo anterior.



Que demanden penalmente es, incluso, una exigencia desproporcionada que puede terminar con sus trabajos y sus vidas. Y, además, no se les puede exigir a las mujeres que les creen solo a cambio de que se hagan mártires y pongan una denuncia.

¿Pero los casos internacionales no se podrían demandar, por ejemplo, en Estados Unidos o Alemania, donde se manifiesta que ocurrieron algunos de estos hechos?

Esto conllevaría hacer denuncias multipaís, buscar la ley y abogados en cada lugar para que lleven los casos, y requeriría una gran cantidad de recursos económicos por parte de las víctimas. Además, volvemos a que ellas tienen derecho a que sus nombres y sus carreras no estén marcados por la vergüenza, que la debe sentir es el agresor.

¿Qué opina de la declaración de Ciro Guerra?

Que con qué facilidad dice que va a demandar, pues él tiene el dinero y los abogados. La justicia, además, suele jugar a favor de los poderosos. Para apoyar a las víctimas, por ejemplo, no hay ningún tipo de fondo.

¿Qué otros factores comunes encontraron?

Mucha admiración por Ciro Guerra, pero también miedo a estar solas con él por su actitud rara. Además, esto no es un tema de tragos, en el caso del abuso sexual estaba sobrio.



La pasante de Berlín dice, por ejemplo, que pensó que él se estaba interesando en lo que ella hacía y luego se dio cuenta de que no le importaba. Esto es terrible para las mujeres y para avanzar profesionalmente, porque las lleva a pensar si alguien quiere hablar con ellas de verdad o solo para acosarlas.

Muchos a favor y en contra, pero especialmente hay de un buen número de mujeres que nos dicen que ya no se sienten solas porque esto sucede en todos los entornos y que en el medio audiovisual colombiano es conocido, así como en el periodístico. Hay acoso y abuso en todos los universos. Además, hemos recibido más denuncias.



