Periodista de televisión revela que padece un cáncer

En un sorpresivo mensaje en sus redes sociales, el periodista Efraín Arce anunció que padece de cáncer.



Arce se desempeña como el patrullero de las calles del canal de televisión RCN y antes hizo parte también del equipo de periodistas ciudadanos del sistema informativo de Citytv, de EL TIEMPO Casa Editorial.

Desde hace varios días, muchos televidentes se venían preguntado sobre su extraño silencio.



En un video que subió a través de su cuenta de Twitter, en donde se le ve en el campo, y acompañado de unos perros, Arce dijo:



"Que tal amigos: Esta vez no vengo a hablarles de tráfico, de denuncias, ni de movilidad, ni siquiera de mis perritas, a quien tanto quiero. Esta vez, necesito compartir con ustedes una situación que me viene ocurriendo hace unos días. Los médicos me diagnosticaron cáncer. Un cáncer que tiene que ser intervenido rápidamente. Tengo mi cirugía el próximo jueves 16 de abril. Una cirugía de muy alta complejidad, pero aparentemente tiene buenos pronósticos de éxito. Quiero agradecer a todas las personas que han estado preguntando por mí, de por qué estaba un poco alejado del noticiero, pero he estado trabajando desde mi casa, también para tratar de prepararme mejor para esta cirugía. Luego de esta cirugía estaré fuera de combate durante un tiempo, mientra dure la recuperación. Eso era todo. Les pido que me acompañen con su oraciones".



Con un espíritu alegre y descomplicado, Arce se ganó el cariño de los televidentes, desde sus informes en las calles bogotanas, montado en su moto o desde un helicóptero. Y es dueño de un estilo muy particular para narrar la noticia y medirle el pulso a la ciudad de primera mano.



Al conocerse la noticia, muchos de sus seguidores en las redes se han unido con una oración y un mensaje de aliento, deseándole al periodista que salga muy bien de su intervención quirúrgica.