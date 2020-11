Adiós a Roberto Reyes: el alma de ‘Padres e hijos’

El mensaje tenía el dolor de Ana Victoria Beltrán, la actriz que representó a Daniela Franco en 'Padres e hijos': “Mi corazón está arrugado por la triste noticia de tu partida, tú que fuiste un papá para mí, me acompañaste en momentos maravillosos de mi vida y también en los tristes fuiste mi apoyo”, escribió en sus redes sociales.



Beltrán estuvo bajo la dirección de Roberto Reyes en la recordada serie de la televisión colombiana, que nació en 1993 y terminó en 2009. Fueron 3.600 capítulos al aire.

Reyes formó a varios actores que hoy tienen una carrera reconocida: Manolo Cardona, Lincoln Palomeque, Angelly Moncayo, Sebastián Martínez, Andrea y Sandra Guzmán, Diego Cadavid, Karoll Márquez, Gregorio Pernía y Orlando Lamboglia, entre otros. 'Padres e hijos' fue su escuela. Y Reyes era la persona que se daba cuenta de quién servía para el oficio y quién no.



Ese era uno de los principales talentos del fallecido actor y director, quien murió el sábado pasado en la noche debido a problemas coronarios.



Nació en Bucaramanga el 25 de enero de 1949 y una de sus primeras apariciones fue en 'Vendaval', en 1974. También hizo parte de 'Tres abogados del diablo', 'El confesor', 'Don Chinche', 'La historia de Tita', 'Guajira', 'La madre', 'Todos quieren con Marilyn', 'Merlina, mujer divina' y 'El comandante'.



Fue guionista, actor y director de televisión, cine y teatro. Formó con la cantante Mariluz, con quien se casó en 1980, uno de los matrimonios más estables del medio.



“Él lo que creó fue una familia”, dice Héctor Forero, libretista de 'Padres e hijos' y amigo cercano de Reyes. “Con su esposa y sus tres hijos conformaron un hogar muy estable en un medio con fama de desorganizado en todo”, sigue Forero, quien a principios de este año fue a visitarlo a su finca, cerca de Fusagasugá, donde estaba viviendo.



“Ese día hablamos mucho, le grabé un video y le agradecí que hubiera creído en mí. Yo tenía 22 años y en la desaparecida programadora Punch estaban buscando un libretista para 'Musidramas', que él dirigía. Él lo vio, lo corrigió y me dijo: ‘Le doy hasta el lunes para que me lo traiga perfecto’. Yo me senté ese mismo viernes, en dos horas lo arreglé y a Roberto le gustó. Mi carrera sin su apoyo no fuera lo que es”, agrega Forero, quien reside en México y ha hecho proyectos para Televisa y TvAzteca.



Luego lo llamó para los libretos de 'Padres e hijos' e hicieron proyectos juntos.

“Yo creo que lo que más le admiré fue su capacidad de descubrir talentos, esa intuición para saber quién funcionaba, algo que se ha perdido”, dice. “Y también fue uno de los últimos directores que pudo ser cabeza total dentro del set. Y cuando tuvo que tomar decisiones fuertes, lo hizo”, agrega.

En las grabaciones exigía disciplina, respeto y que los actores llegaran con la letra aprendida. Esto último, y muchos años después de haber terminado 'Padres e hijos', no se les olvida a varios de los formó.



Mariluz y Roberto Reyes tuvieron tres hijos: Mariluz, Luis y Alejandro. El director siempre hablaba bien de su esposa y de su amor por su pareja. Decía que ella era su almíbar.



Hace unos años fue operado del corazón y en el último tiempo entraba y salía de la clínica para que lo trataran.



Desde hace unos 10 años, además, se dedicó a apoyar el canal TRO, de su natal Santander, y el festival de cine de este departamento. Pese a que salió de su tierra muy joven, nunca olvidó sus raíces.



“Y tenía un gran sentido del humor. Aunque estuviera furioso y regañándolo a uno, daba sensación de risa por esa faceta suya. Además, era un hombre muy culto, leía mucho”, narra Forero.



En la última charla que tuvieron, le dijo al libretista que creía que estaba en sus últimos momentos. “¿Pero contento?”, le preguntó Forero. “Sí, contento”, contestó Reyes.



