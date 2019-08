Phoebe Waller-Bridge, la nueva reina de la televisión

Phoebe Waller-Bridge se puede jactar de ser la mujer más fuerte de la televisión contemporánea. El título no es exagerado, ya que esta británica de 34 años es la artífice de series adoradas en este momento por la crítica: ‘Killing Eve’ o ‘Fleabag’.



Pero eso no es todo, también hace parte del equipo de guionistas de la próxima película de James Bond: ‘No Time to Die’ y HBO se rindió a su propuesta de desarrollar un proyecto denominado ‘Run’ –acerca de dos examantes que tienen que unirse en una aventura que raya en el suspenso y el humor ácido–, que se estrenará el próximo año.

Antes ya había probado suerte con Netflix con la comedia ‘Crashing’, otro jugueteo alrededor del amor, la amistad y las relaciones sexuales. La plataforma de contenidos de cine y TV en ‘streaming’ se encargó de propagar este virus de talento que se dedicó a deconstruir el retrato femenino con personajes que escapaban de estereotipos y que han sido un reflejo fresco de la condición humana y el universo femenino.



A sus 34 años tiene una agenda llena de proyectos, pero lo cierto es que se toma el tiempo para desarrollar cada fragmento de realidad que registra en un guion o en un boceto de libreto. Sus proyectos hacen reír, pero encierran una lectura muy cuidadosa de las contradicciones emocionales, de la rabia, de la desesperación, del dolor y la frustración, pero sin caer en el terreno del drama depresivo.

Bien la describe un artículo del diario ‘The Guardian’ al decir que Waller-Bridge representa personajes que dicen lo indecible, hacen lo imposible y desafían cada estereotipo de comportamiento femenino.



“Escribo desde el punto de vista de lo que me gustaría ver. Siempre estoy satisfaciendo mi propio apetito. Entonces supongo que eso significa mujeres transgresoras, amistades, dolor. Me encanta el dolor”, dijo en la entrevista con Simon Hattenstone el año pasado.



La escritora y actriz que comenzó en piezas de teatro casi experimental –de hecho, ‘Fleabag’ se gestó en un escenario– tiene tiempo para darle la vuelta a ese contexto con proyectos como su papel de un androide divertido en la fallida extensión del universo de ‘Star Wars’ (‘La guerra de las galaxias’) que le dio protagonismo a un joven e insulso Han Solo.

Aunque se desenvuelve bien en su faceta de interprete frente a las cámaras de cine y televisión con sendos trabajos en producciones como ‘Goodbye, Christopher Robin’ o la serie policíaca ‘Broadchurch’; el mundo está enfocado en lo que pueda pasar con la segunda temporada de ‘Fleabag’ y sus once nominaciones al Emmy, que pasó de ser el grito de irreverencia de una mujer tras la muerte de su mejor amiga a convertirse en la ficción que impulsó la carrera de una Phoebe Waller-Bridge que puede seguir los pasos de Shonda Rhimes (‘Grey’s Anatomy’) o Ryan Murphy (‘Glee’ o ‘American Horror Story’), pero con una huella más profunda y un brillo casi monárquico en estos tiempos de nueva televisión.



ÉDGAR ANDRÉS HOYOS V.

Redacción Cultura