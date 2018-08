Pepe Sánchez: el hombre de las escenas poéticas

Fernando Gaitán le decía a Pepe Sánchez que las escenas de 'Café con aroma de mujer' eran muy largas. Eran unas discusiones cordiales entre guionista y director, respectivamente, en 1994.

Pepe Sánchez, como siempre, seguía en su trabajo. Y cuando la novela estuvo al aire, Gaitán se dio cuenta del “toque poético que le daba a las escenas y salió un producto bellísimo”.

'Café con aroma de mujer', escrito por Fernando Gaitán, ha sido uno de los más exitosos proyectos de la televisión colombiana, el que le abrió las puertas a las producciones nacionales en el exterior y también a muchos actores en otras latitudes.

Sánchez fue su gran hacedor desde la dirección. Un hombre que siempre fue un sello, un estilo. “Basta ver 'La madre', un trabajo impecable con Margarita Rosa de Francisco. Cuenta la historia de una mujer madura, con hijos, que vivía en un barrio humilde. Pepe mostró una pobreza digna y poética, y como además tenía buen humor y era optimista, eso también se veía. 'La madre', con libretos de Mónica Agudelo, es uno de sus mejores recuerdos”, sigue Gaitán.

Por lo anterior, al mundo audiovisual colombiano y también para muchos de sus seguidores en el país, le duele hoy su muerte. El director, guionista y actor falleció el miércoles, a los 82 años, en una clínica de Bogotá. Desde hace varios meses presentaba quebrantos de salud. (Lea también: 'Falleció Pepe Sánchez, una de las memorias audiovisuales del país')

“Tenía un gran criterio y una gran experiencia, fue un hombre muy formado con el que era un placer conversar, un ícono de la televisión colombiana”, sigue Gaitán.

A Sánchez, incluso, se le responsabiliza de haber sacado a la calle la cámara de televisión para hacer completamente en exteriores 'Don Chinche', una comedia de la que fue director y guionista, y que estuvo al aire de 1982 a 1989. Se grababa en un barrio del centro de Bogotá.

'Don Chinche' lo hizo estilo cine, con una sola cámara, y cuenta Armando Barbosa ‘Rambo’, que fue director de varios proyectos televisivos, entre ellos 'La mujer del presidente' y 'Protagonistas de nuestra tele 2013', que Sánchez “fue uno de los pioneros del lenguaje audiovisual, con nuevas formas de contar y narrar”.

Sánchez y Rambo fueron cercanos desde 'Don Chinche', a donde este último llegó a hacer la fotografía. “Era un guionista tan bueno, que mientras se organizaba la utilería, él escribía el libreto en la móvil. Hizo que la televisión diera unos pasos adelante gracias a que volvió las producciones frescas y cotidianas, y especialmente reales”.

Ese Don Chinche, dice Dago García, vicepresidente de Producción del Canal Caracol, “es el principio de lo que debe ser la televisión. Más allá de la comedia, fue una forma diferente de acercarse a la dramaturgia. Es, en mi opinión, es la obra fundamental de la televisión colombiana”.

Inicios en el Derecho

Luis Guillermo Sánchez Méndez, su verdadero nombre, nació en Bogotá el 26 de octubre de 1934. Empezó estudiando Derecho en la Universidad Nacional y parte su quehacer era ir a los juicios que había en ese momento, en el centro de la ciudad.

En la misma universidad se matriculó en Bellas Artes y a los 20 años comenzó su vida en los medios, como locutor de la HJCK.

Luego vino el teatro, con su participación en Ha llegado un inspector (1957) y posteriormente fue el asistente de dirección de Julio Luzardo en El río de las tumbas.

A principios de los años 60, Sánchez se va a Praga a estudiar cine y en 1969 es el asistente de dirección de El chacal de Nahueltoro, del chileno Miguel Littín.

En Chile estuvo exiliado durante siete años. Debió dejar Colombia porque hizo un documental sobre un tema guerrillero y lo persiguieron por ese motivo.

A su regreso ingresó a la televisión a la comedia Yo y tú, dirigida por la española Alicia del Carpio. Fue Chepito, un estudiante javeriano despreocupado.

Como director se destacó, además, por estar al frente de producciones como 'Romeo y Buseta', 'Merlina, mujer divina'; 'La lectora', 'Pobres Rico' y 'La historia de Tita', entre muchos otros.

En 'Romeo y Buseta' su protagonista fue el músico carranguero Jorge Velosa quien, contó en una entrevista, le puso el nombre a su personaje.

“Pepe Sánchez me dijo que me llamaba Tuta y yo decidí llamarme Trino Epaminondas Tuta, a lo que él accedió. Mi primer acercamiento con él fue en 'Don Chinche', donde representé al hermano de la señorita Elvia", dice Velosa.

Protagonizó las telenovelas 'La tregua' y 'Gracias por el fuego', basadas en libros de Mario Benedetti; hizo el antagónico de 'Pura sangre' y fue Calixto Salguero en 'Las Juanas', entre otros.

El actor Rafael Novoa tuvo varios encuentros profesionales con Sánchez: “Me dirigió en 'Guajira', fue mi papá en 'Las Juanas' y mi enemigo en 'Pura sangre'”, afirma.

Y agrega que recuerda de él “la humildad, el humor, la calidad humana, el compañerismo, la decencia, lo caballero que era con las mujeres. Siempre quiso ayudar a los demás”.

Y eso lo reconoce la actriz Aída Morales, que lo conoció en el seriado 'Brillo', de Los cuentos del domingo, que Sánchez dirigió.

“Yo era extra y cuando al final le pregunté si le había gustado lo poquito que había hecho me dijo que sí, pero que de ahora en adelante solo debía aceptar papeles, así fueran chiquitos. Entonces, me fui a estudiar tres años y, cosas de la vida, nunca más trabajé con él. No quedé en los castings de las producciones que él dirigía, pero aprendí su lección”, dice Morales.

Para la actriz, otra de las grandes características de Sánchez fue que les permitió a los actores que actuaran naturalmente.

Dago García ratifica lo anterior. “Sacó nuestra televisión del rezago de la radio y el teatro y lo hizo más visual, más natural, más contemporánea. Empezó a imponer una televisión más cercana a la realidad y a lo que pasaba en el país. Igual sucedió con las actuaciones, dejaron de ser tan teatrales, tan radiales”.

“Pepe Sánchez fue genio y figura, hombre de humor y gran maestro”, dice el actor Diego Vásquez, a quien Sánchez dirigió en la telenovela Pobres Rico.

Y precisamente, cuando se encontraba dirigiendo esta telenovela, le dijo a EL TIEMPO, en una entrevista, que este género, que nos había dado tanto orgullo, era “víctima de los realities y los cambios de horario”.

Pobres Rico, que comenzó emitiéndose a las 9 p. m., terminó pasándose a las 10:50 p. m. y aun así su rating era bueno: 8,5 puntos.

“La televisión padece esa dictadura del rating, que obliga a los canales a estrategias extrañas, como los cambios de horarios. Y aunque no se muere, creo que empieza a agonizar. No hay peor enemigo de la creación que las fórmulas y los clichés, y la telenovela está llena de ellos. Llegará el día en que la gente se canse. Entonces, habrá que renovarse”, comentó.

Padre de siete hijos: Catalina, Federico, Verónica, María Isabel, Magdalena, Pablo y Gabriela, productor de tres matrimonios, y dos nietas, Pepe Sánchez fue un hombre muy enamorado.

Estuvo casado con la actriz Jennifer Steffens, con quien tuvo dos hijas, y su último matrimonio fue con Esther Rojas, amiga de una de sus hijas, con quien cerró el ciclo de ser padre cn un niño y una niña que ahora son adolescentes.

En varias ocasiones se declaró en bancarrota y decía que no tenía pensión.

En su honor se creó la ley Pepe Sánchez, una adición a la Ley 23 de 1982, con el fin de que se reconozcan los derechos sobre las obras de guionistas y directores de cine y televisión, que hasta ahora solo tienen carácter de morales. Esta ley ya fue aprobada en segundo debate. El Congreso, de hecho, anunció que le hará un homenaje.



Porque, entre otras cosas, a Sánchez le sucedió, con una reconocida programadora, que al ir a pedir una carta laboral, le escribieron que “había dirigido unos capítulos de 'Don Chinche'”, cuando su propiedad sobre esta producción es en todos los aspectos, desde la creación.

Esto lo ratifica el actor Víctor Hugo Morant, quien estuvo con él en esta comedia. “Él concibió 'Don Chinche' y al Doctor Pardito, mi personaje, aunque yo fui el que lo parí”, dice.

“Originalmente, el personaje era para Jaime Santos, quien iba a hacer un abogado que ya representaba, Clímaco Urrutia, pero él no pudo y me llamó a mí. Hice un abogado honesto, pero fracasado”, dice Morant.

El mejor y más latente recuerdo que deja Pepe Sánchez es, como afirma Dago García, “ese ADN maravilloso que le regaló a lo audiovisual nacional”.

Y que iba, además, desde encontrar nuevos talentos. Le sucedió no solo con Jennifer Steffens, sino también con Óscar Borda.

“Yo estudiaba actuación y trabajaba como mesero en un sitio de rumba, Pachanga & Pochola. Pepe llegó al lugar y me dijo que estaba buscando un negro actor y que jugara futbol para un seriado llamado Los colores de la fama. Hice el casting y quedé. Pepe me apoyó y me direccionó en todo. Y me lo volví a encontrar en Café y en una producción llamada Así es la vida, que hicimos para el antiguo Canal 3, hoy Señal Colombia”, dice Borda.

El gran conocedor de la condición humana desde la telenovela que fue Pepe Sánchez ya no está. Queda su legado en una televisión cada vez más distinta y compleja. Nos deja todo su hacer, su capacidad, como dice Fernando Gaitán, de haber hecho “una poesía de una escena”.

Queda, como dice Miguel Ángel Baquero, libretista de Merlina, mujer divina, “su sentido de que dirigir es acompañar. Tenía magia para darle vuelta a las palabras y volver lo cotidiano algo extraordinario”.

El cine, otra de sus pasiones

Pepe Sánchez dijo en varias entrevistas que hubiera querido hacer más cine.

Sin embargo una de sus producciones, ‘San Antoñito’, hizo parte, en 1986, de la sección paralela Semana de la Crítica de este festival.

Además, fue asistente de dirección de ‘Canaguaro’ (1981) y realizó ‘Érase un niño, un guerrillero’ (1967). En Brasil fue asistente de dirección de ‘ABC del amor’ (1967).

El reconocido hombre de cine y televisión también hizo parte de ‘Todos quieren con Marilyn’, ‘Ama la academia’, ‘Buscando a Miguel’, ‘La maldición del paraíso’ y ‘La tía Julia y el escribidor’.

Obtuvo cuatro premios India Catalina en la modalidad de director, un TVyNovelas en la misma categoría y dos Simón Bolívar (galardón desaparecido).

Igualmente, recibió el reconocimiento Víctor Nieto, que otorga el premio India Catalina. Estuvo nominado en múltiples ocasiones a los diferentes premios, como director y como actor.

Este fin de semana (24 y 25 de diciembre) y el siguiente (31 de diciembre y primero de enero), Señal Colombia emitirá los 42 capítulos de la serie 'Romeo y buseta', dirigida por Sánchez, en los siguientes horarios: 11:30 a. m. a 1 p. m., 1:30 a 3:30 p. m., y 8 a 10 p. m.

Igualmente, las cápsulas de 'Todo lo que vimos' relacionados con 'Don Chinche', 'Café' y 'Yo y tú' estarán rotando en la programación del canal público.

