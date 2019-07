Los hombres que adaptaron 'Game of Thrones' a la televisión

-¿Quién es la madre de Jon Snow?



Esa fue la pregunta que el escritor estadounidense George R. R. Martin les hizo a los jóvenes productores y libretistas David Benioff y D.B. Weiss, quienes se habían reunido con él para discutir la posibilidad de adaptar a la televisión su famosa saga literaria 'Canción de hielo y fuego'.



"Nos miramos, aventuramos una respuesta y creó que fue la correcta, de hecho fue correcta. Y desde ahí tuvimos su apoyo", recuerda Benioff sobre aquel almuerzo que duró varias horas y fue la semilla para la creación de 'Game of Thrones', la serie más costosa de la historia, la más ganadora de los Premios Emmy, y cuya última temporada se estrenará el 14 de abril.

Era un proceso ambicioso no solo en costos y en horas de producción, sino por lo que significaba adaptar los libros. El propio Martin dijo en una ocasión que para llevarlos al cine 'Canción de hielo y fuego' se necesitarían unas 18 películas.



El cálculo nacía de la comparación con 'El señor de los anillos', otro hito de la literatura fantástica, escrito por J. R. R. Tolkien, que fue adaptada a la gran pantalla en una trilogía dirigida por Peter Jackson.

Pero la apuesta con la obra de Martin era más compleja. "Mis libros son más grandes y más complicados", aseguró el autor cuando le preguntaron sobre una posible adaptación.



De hecho, la saga actualmente está compuesta por cinco libros y aun faltan dos para completarla: 'Vientos de invierno' y 'Sueño de primavera' (aun no está claro cuando se lanzarán'). El primero, 'Game of Thrones' ('Juego de tronos'), se publicó publicó en 1996 y superaba las 800 páginas.



Casi una década después del estreno de la serie, parece que fue acertada la decisión de Martin de darle su bendición a Benioff y a Weiss, dos jóvenes guionistas, que ya tenían un par de grandes producciones en su catálogo.



Benioff nació en Nueva York y en su hoja de vida se destaca la novela 'The 25th Hour', que adaptó después en un guion cinematográfico que fue dirigido por Spike Lee, produciendo una de las películas más intensas del cineasta afroamericano.



Además, escribió los guiones de películas como 'Troya', la ambiciosa adaptación de los poemas épicos de Homero, y 'X-Men Origins: Wolverine', primera película dedicada al superhéroe que encarnó Hugh Jackman.

Weiss, por su parte, nació en Chicago, también probó suerte en la literatura, con la novela 'Lucky Wander Boy'. También fue asistente personal Glenn Frey hasta que llegó a la escritura de guiones para cine, en donde tuvo una suerte dispar, pues creó libretos como una adaptación del videojuego 'Halo' y una precuela de 'Soy Leyenda', pero nunca se grabaron.



Curiosamente, Benioff y Weiss cruzaron sus caminos al otro lado del Atlántico, en Dublin (Irlanda), donde hicieron un máster en literatura y escritura creativa en el Trinity College de Dublín.



Allí, cada uno se enfocó en una leyenda de las letras irlandesas, Benioff escribió sobre Samuel Beckett, célebre dramaturgo creador de 'Esperando a Godot', y Weiss hizo su tesis sobre la novela 'Finnegans Wake', de James Joyce.



Años más tarde, ambos se volvieron a encontrar en Los Ángeles, donde escribieron el guion de una película de horror 'The Headmaster', que nunca se llegó a grabar.

De la página a la pantalla

Los dos artistas recibieron los libros de Martin para que estudiaran si era posible adaptarlos al cine. Pero, la conclusión de ambos fue que las historias tenían tantos personajes y líneas argumentales que una película habría eliminado toda la complejidad argumental y seguramente solo se hubiera podido enfocar en un personaje: Jon Snow o Daenerys Targaryen.



"Eso no era interesante para nosotros. Queríamos adherirnos lo más cercano posible al mundo que creó George, sabiendo que iban a haber posibles desviaciones, pero no queríamos desprendernos de lo que lo hacía especial", le dijo Benioff al sitio Collider.



Hasta el momento en que conoció a Weiss y a Benioff, Martin había asegurado sería imposible llevar 'Canción de hielo y fuego' a cine o a televisión. Había llegado a esa conclusión teniendo en cuenta sus 10 años de experiencia escribiendo para televisión, en series como 'La dimensión desconocida'.



Martin pensaba que, al adaptarse, seguramente se tendrían que recortar escenas, batallas, personajes o seres fantásticos, algo a lo que él no estaba dispuesto.

Martin es el creador de la saga de literaria 'Canción de hielo y fuego'. Foto: EFE

"Afortunadamente ellos fueron quienes resolvieron cómo hacerlo", dijo Martin en un panel del Wall Street Journal, en el que estuvo acompañado de Benioff y Weiss.



Una de las claves fue su aproximación al género fantástico. Cuando le propusieron el proyecto a HBO, los dos artistas tenían claro que esta no era una historia sobre magos y sus poderes mágicos, sino sobre personajes complejos que vivían en su propio mundo, en el que los inviernos podrían durar 20 años y hay dragones y zombies de hielo.



"No podemos competir con Peter Jackson, en términos de grandes efectos de espectáculo. Esto nunca iba a ser 'El señor de los anillos', y, al mismo tiempo, lo que hace esta historia tan irresistible y diferente de 'El señor de los anillos' es que en realidad habla sobre las interacciones humanas", aseguró Benioff cuando se estrenó la primera temporada.



Una de las claves fue la cartera y el estilo de HBO, pues la cadena había creado series como 'Los Soprano', 'Deadwood' y 'The Wire', en las que reinterpretaba los arquetipos de los géneros, en estos casos los de mafia y western, y abría un mundo creativo sin ningún tipo de restricciones.

Imagen del primer capítulo de la primera temporada, 'Winter is Coming'. Foto: HBO

La cadena además les dio a los libretistas un presupuesto mucho más amplio que el de las producciones televisivas tradicionales. Ahí empezó la titánica tarea de producción, que ha venido creciendo desde la primera temporada, en la que el primer episodio tuvo un costo de diez millones de dólares.



Los capítulos se han grabado grabar en varios países, como Croacia, Marruecos, Irlanda del Norte, España, Malta e Islandia. A pesar de tener solo seis episodios, la octava temporada será la más cara de la serie, con un presupuesto de 90 millones de dólares.



Ha sido una travesía llena de presiones, responsabilidades y polémicas, pues la producción de televisión se ha diferenciado del libro en varios episodios, lo que ha levantado las protestas de los seguidores de la saga literaria.



Por nombrar algunas: en los libros, Catelyn Stark regresa a la vida y se convierte en el personaje de Lady Stoneheart, pero los productores decidieron que ese personaje no saliera en la serie. Además, Sansa Stark nunca se casa con Ramsay Bolton.



Incluso el propio Martin ha tenido que salir a zanjar las diferencias, enfatizando que los libros son los libros y la serie es la serie.



En todo caso, Martin ya les había comentado a los dos libretistas cómo tenía pensado terminar la historia, lo que les sirvió de punto de partida para ir diseñando toda la estructura de la serie, que siempre se pensó como una película de 80 horas.

Benioff y Weiss hablan sobre la muerte de Ned Stark

Como es apenas lógico, Weiss y Benioff nunca han revelado ni siquiera una coma sobre aquella conversación con Martin. Lo que sí han hecho es teorizar sobre cómo recibirá el público la conclusión de esta épica historia.



"También sabemos que no importa lo que hagamos, incluso si es la versión más óptima, que cierto número de personas va a odiar la mejor de todas las posibles versiones", le dijo Weiss a Entertainment Weekly.



Luego de 'Game of Thrones', Benioff y Weiss seguirán trabajando juntos, y de hecho desarrollarán una serie de películas de una de las sagas más famosas de la ciencia ficción, 'Star Wars'.



Por ahora, los cubre la nostalgia. "Solo pienso en lo bizarro que será no seguir haciendo esto, porque se convierte en el agua en la nadas. Se convierte en cada minuto de cada día, 365 días al año esta serie está en tu mente o en tu vida. Cuando se acabé será como reentrar en un extraño universo", reflexionó Weiss.