Ella es Evan Rachel Wood, la actriz que acusó a Marilyn Manson

Esta semana, la actriz, modelo, activista y artista de la música estadounidense Evan Rachel Wood le puso nombre al agresor que años atrás la había sometido y abusado: el mundialmente famoso Marilyn Manson.



Nacida en North Caroline, en 1987, a los 9 años tuvo su primera aparición en una película y fue con Thirteen (2003), en el que interpretó a una adolescente problemática, que obtuvo su primera nominación a los Globos de Oro.​ En total ha tenido tres candidaturas a estos premios que otorga la prensa extranjera de Hollywood.



La actriz siempre ha sido considerada una activista, de hecho, en marzo de 2018 decidió presentarse ante el Congreso de Estados Unidos para presionar por la implementación de una ley de protección a las víctimas de abuso.



La actriz, hoy de 33 años de edad, reveló en el 2016 (cuando estrenaban la primera temporada de 'Westworld') confesó en una entrevista a la revista ‘Rolling Stone’ que fue víctima de abuso sexual a los 22 años. Habló de su caso y expresó la esperanza de un cambio de conducta dentro de la sociedad; en un nuevo episodio de sanación.

Luego en su cuenta de Twitter reiteró que fue abusada. “Sí. He sido violada. Por un ser querido mientras estábamos juntos. Y en otra ocasión por el propietario de un bar”, fue parte del impactante mensaje mucho antes de esa explosión de conciencia ante los casos de abuso en la industria de Hollywood, que se visibilizaron en primera instancia en ese momento por los casos de abuso sexual que afrontó (y que luego llevaron a la cárcel) al productor de cine Harvey Weinstein.



“Me he estado sintiendo así durante el último año y medio. En una época, la gente comenzó a llamarme el ‘desastre de Hollywood’, porque –aparentemente– siempre pienso que ‘si todos van por un lado, yo voy a irme por otro’ (…); Amanda Nguyen –que escribió el proyecto de ley para el Congreso para ayudar a víctimas de abuso– me buscó y me pidió que diera mi testimonio”, recordó en una entrevista con EL TIEMPO por el lanzamiento de la segunda temporada de la serie Westworld, la producción de HBO por la que es muy recordada en los años recientes.



“Fue una de las cosas más aterradoras que he hecho, pero debido a la situación en la que nos encontramos parecía como ‘si ahora no dices tu verdad, ¿qué diablos estás haciendo?’. Era el momento de ser brutalmente honesta”, dijo. “Ya no tengo que llevar ese peso sola. Pensaba que dirían que estaba loca, pero me han apoyado y no ha habido prejuicios”, agregó.

Sí. He sido violada. Por un ser querido mientras estábamos juntos. Y en otra ocasión por el propietario de un bar FACEBOOK

TWITTER

Otros de sus papeles más recordados son en las palículas Across the Universe, Mildred Pierce, The Wrestler y The Ides of March, y en la serie True Blood.



Cultura

En Twitter: @CulturaET