Los 90 años de Julio E. Sánchez Vanegas, visionario de la TV

En la foto del primer día de la televisión colombiana, el 13 de junio de 1954, el protagonista como maestro de ceremonias es él: Julio E. Sánchez Vanegas.



“Él fue quien dijo: ‘Y con ustedes… la televisión’. Así comenzó toda una carrera de primicias y de hechos trascendentales que repercutieron siempre en beneficio de nuestra nación”, dice Hilda Strauss, periodista de radio y televisión, que trabajó con Julio E. Sánchez Vanegas.

Siguió apareciendo por décadas en la llamada ‘caja mágica’, donde hizo grandes aportes no solo en formatos sino en estilos de presentación, en creación de escenografías (“con lo que hubiera a la mano”, como dice Strauss) y dándoles a los colombianos la oportunidad de ver, en vivo y en directo, eventos internacionales como Miss Universo y los premios Óscar.



Por eso, la celebración de sus 90 años, cumplidos el 19 de julio, es más que un motivo para recordar su trayectoria.



“Mi padre tiene muchos logros –dice Julio Sánchez Cristo, su hijo y director de la emisora La W–: en la radio creó las emisoras elegantes con música y periodismo del mundo entero; en el cine... imagine en los años 50 ser actor de una película hecha en la mina de Zipaquirá, 'El milagro de la sal', e invertir todo su capital en una unidad móvil de televisión, así como fundar con Carlos Pinzón la Asociación Colombiana de Locutores; transmitir el Óscar, inaugurar las emisiones satelitales de gran distancia con Miss Universo, meterse a la OTI (Organización de Televisión Iberoamericana) con RCN y ser socio del Mundial de Fútbol, hacer un programa de TV con Uri Geller (un ilusionista británico israelí que doblaba cucharas en vivo), hacer un concurso como 'Concéntrese'... la lista es larga”.

Sí, el poder de Sánchez Vanegas es muy grande y sus más cercanos siempre lo reconocen, así como varias generaciones de colombianos que crecieron viendo sus programas.



Y no solo eso, acuñó varias frases célebres en la televisión, “Concéntrese, para que no se le olvide”, que decía en este espacio que tuvo varias etapas, y “Hoy desde (Moscú, Manila, Nueva York o desde donde emitiera) y mañana desde cualquier lugar del mundo”.



Nacido en Guaduas, Cundinamarca, el 19 de julio de 1930, está casado desde hace más de 60 años con Lili Cristo y es el papá de Julio, Jaime, Alberto y Gerardo, todos en el mundo radial y audiovisual.



En 1964 creó su programadora, Producciones JES, con la que, además, hizo telenovelas famosas como 'Sangre de lobos' (1992) y 'La maldición del paraíso' (1993), así como el programa 'Panorama', uno de los más recordados de la TV antes de los canales privados, con noticias internacionales y tendencias.



Édgar Hozzman, colombiano y hombre de música, residente en Estados Unidos, lo resalta como “el primero de la radio y la televisión, muy grande como productor. Lo conocí muy joven y fuimos haciendo una gran relación, un ser sencillo, bondadoso, que hizo la programadora mejor estructurada en su momento”.



En el medio era conocido como Cachariles, “pero lejos de mí llamarlo por su sobrenombre”, dice Hozzman. “Pese a nuestra cercanía, siempre he tenido por él un gran respeto, por las utopías que convirtió en realidad. Fue un héroe en todo lo que se propuso”.



Strauss agrega que lo considera “un mago de los comerciales, un ideólogo, un generador de desarrollo, una gran figura legendaria de la radio, un empresario de arrojo y de inventiva. Un personaje que se aventuró para beneficio de todos. Formó una familia de genios, todos dedicados a oficios relacionados con su ilustre padre”.



Y con un gran humor. Su hijo Julio recuerda una de sus muchas historias: “Nunca olvidaré cuando lo robaron en un callejón oscuro en Nueva York y logró convencer a los ladrones de que era estudiante. Estos le devolvieron parte de lo que le habían quitado, sin saber que en otro bolsillo él llevaba más dinero del que le habían sacado”.



Otro de sus amigos cercanos es Jorge Barón, también hombre de televisión, que conoció a Sánchez Vanegas en 1967. “Fue mi primer jefe en 'La Voz de Colombia', donde él era el gerente. Con su ejemplo aportó mucho a mi carrera y yo puedo decir que fue mi inspirador, mi maestro, para que yo siguiera sus pasos”.

Incluso, todavía se ven. Barón lo visita con frecuencia, aunque en estos días de pandemia y emergencia no ha podido ir. En su momento fueron competencia, pues en la televisión nacional de la época había tres programas musicales: 'Espectaculares JES', 'El show de las estrellas', de Barón, y 'El show de Jimmy', de Jimmy Salcedo, que en su época era los YouTube y las vitrinas de artistas nacionales e internacionales para mostrar sus nuevas producciones. “Teníamos un trabajo muy cordial y nos cedíamos los artistas de manera armoniosa”, cuenta Barón.



Por su parte, Armando Plata Camacho, locutor colombiano y residente en Estados Unidos, afirma que puede decir que gracias a Julio E. Sánchez Vanegas su carrera despegó mucho más rápido.



“Era 1969 y yo llevaba dos días trabajando en Caracol Radio. Otto Greiffenstein, que debía viajar al Miss Universo en Miami como apoyo de Julio Sánchez Vanegas, se enfermó y él estaba buscando un locutor que hablara bien inglés, tuviera visa, se supiera mover en Estados Unidos y estuviera disponible para viajar a Miami al día siguiente”.



Plata las reunía y pese a su corta edad en ese momento (19 años), se hizo amigo de Sánchez Vanegas. “Nunca importó la diferencia de edad, tengo la suerte y el privilegio de hacer parte de su gente más cercana. Pero más que mi amigo es como mi papá, mi mentor y una gran persona”, dice.



Emilio Sánchez Salamanca es nieto de Sánchez Vanegas y ha seguido sus pasos en la radio. En una entrevista en este diario contó que siente una gran admiración por su abuelo. “Él levantó una familia donde no había dinero en esa época. Y esa familia tiene un muy buen nombre, es respetada y querida. Yo lo admiro, pero lo que más me honra es que él admira también lo que yo hago, pues me ha dicho que me considera muy serio y preparado”.



Adelantado para su época, su hijo Julio afirma que “siempre sus proyectos fueron ambiciosos, elegantes y me atrevo a decir que sofisticados para el momento. Su eje no estaba anclado en Colombia, su mente estaba en el mundo y sus cambios”.

Por eso y por muchas otras cosas más, cada día, cuando abre los ojos, da gracias por ser su hijo, porque, además, su padre siempre ha sido un gran defensor de la familia, una herencia que ya está clara en tres generaciones.



