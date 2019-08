Clímaco Urrutia, el candidato que todos querían

A veces, los buenos papeles pasan por encima del actor que los encarna. Incluso, en ocasiones, lo sepultan en el olvido. “Se murió Jaime Santos”, se informó el jueves en la noche. ¿Quién? “Clímaco Urrutia”, se aclaró. “No puede ser, ¡qué pesar!”

Para gran parte de los colombianos, Jaime Santos pasó a la historia el día que le dio vida a Clímaco Urrutia, un simpático político que vivía en campaña permanente con la lucidez de Carlos Lleras Restrepo y los ademanes de Julio César Turbay Ayala.



Ataviado con su corbatín y anteojos cuadrados de marco negro y un lenguaje que oscilaba entre su cuna cachaca y su deseo de identificarse con el pueblo, logró convertirse en un especimen que con irónica demagogia causaba enorme simpatía.

Su personaje surgió en el programa Sábados Felices, y fue de tal su éxito que hasta obtuvo votos de verdad en varias elecciones presidenciales. Creado por Humberto Martínez Salcedo, el personaje ironizaba sobre las cuestiones de la cosa política en un momento particularmente difícil para el país por la aguda polarización. Entre los aspirantes que procuraban mostrarse solemnes, él vacilaba como buen cachaco, que habla de todo y de nada.



Su movimiento Coprorrenal (Comité Pro Renovación Nacional), estaba en boca de muchos colombianos que lo creían más serio que quienes realmente iban a gobernar. Ese prestigio, sin embargo, opacó para siempre a su creador porque de Jaime Santos ya nadie volvió saber quién era.



“¿Regresó usted a Colombia para ponerse al frente del movimiento cívico Coprorrenal (Comité Pro Renovación Nacional). ¿Eso qué es? ¿Una ONG?”, le preguntó en alguna ocasión la revista Semana. “¿ONG?... Oh, no, ¡gracias! Coprorrenal seguirá vivito y coleando. Me explico: Copro es por las ‘embarradas’ que hacemos algunos políticos, y Renal porque estamos orinando fuera del tiesto. El país ya se parece a un laboratorio clínico”, respondió.



“Dice Gabo que Colombia es el sitio ideal para mamar gallo. Sin embargo, la cosa no está como para reírse”, le puntualizaron en la misma conversación. “Lo que dice Gabo es cierto”. Entonces, ¿por qué él ha vivido casi siempre fuera del país? ¿Por masoquista? “La cosa siempre ha estado como decía el príncipe de Lampedusa: ‘Que todo cambie para que todo siga igual’ ”, sentenció.



Jaime Santos falleció en la noche de este jueves. Un problema respiratorio apagó la vida del también formidable actor. Graduado como periodista de la Universidad Pontificia Javeriana, estudió dirección de teatro en Praga. Además, fue fundador del Teatro Popular de Bogotá junto con Jorge Alí Triana. Actuó en producciones de televisión como El patrón del mal, El laberinto de Alicia y Pablo, Hasta que la plata nos separe, Amor a la plancha, La ley del corazón y El man es Germán.



No obstante esto, la gente volvía al fenómeno de Clímaco Urrutia. “Yo siempre hablo en serio, y la gente se ríe”, decía en una entrevista con este diario. Y, a propósito de un homenaje que le hizo el Teatro Nacional, anotó: “Soy el último eslabón de los que muchos llaman el humor cachaco”. Además, recordó que su personaje nació en 1974 y se quedó en la memoria humorística nacional.



“Es una especie de sociólogo, antropólogo y escritor, dependiendo de lo que se necesite en el momento. Habla de todos los temas divinos y humanos que le empezaron a interesar a la gente”, argumentó.



A sus 78 años, Santos falleció en la Clínica Santa Fe, en Bogotá. “Mi personaje vivirá siempre en otros Clímacos Urrutias”, sentenció Santos.



