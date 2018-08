Asia Argento: de pionera del #MeToo a acusada de abuso sexual

Asia Argento (Roma, 1975) fue una de las primeras mujeres de la industria del cine que se atrevió a denunciar de violación públicamente a Harvey Weinstein. Su testimonio, concedido en octubre de 2017 a 'The New Yorker', no solo motivó a que otras actrices como ella rompieran el silencio sobre el abuso sexual del que fueron víctimas por quien por aquel entonces era uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Fue también el germen que desencadenó el surgimiento del #MeToo, un movimiento que sirvió como catalizador para dar voz a millones de mujeres en el mundo con historias similares.

A partir de ahí, la italiana se convirtió en una de sus principales impulsoras y portavoces. “En 1997 fui violada aquí en Cannes por Harvey Weinstein. Yo tenía 21 años. Este festival era su coto de caza. Quiero hacer una predicción: Harvey Weinstein nunca más será bienvenido aquí”, reivindicó en lo alto del escenario del teatro Lumiére en la pasada edición del festival de cine más importante de Francia.

Pero, como todo buen 'thriller' psicológico, el guion ha dado esta semana un giro de 180 grados después de que 'The New York Times' difundiera la noticia de que Argento llegó a un acuerdo económico con el actor y cantante Jimmy Bennet para evitar ser denunciada por agresión sexual.



Los hechos, que se remontan a 2013, sucedieron en un hotel de California, donde, según la versión de Bennet, la actriz abusó sexualmente de él. Ella tenía 37 y él acababa de cumplir 17. En ese estado es delito mantener relaciones sexuales con un menor de edad.



De acuerdo con 'The New York Times', en noviembre de 2017, un mes después de que Argento hiciera pública su violación, el joven, que ahora tiene 22 años, le pidió a la actriz 3,5 millones de dólares por las secuelas psicológicas que arrastra desde el encuentro. Finalmente, llegaron a un acuerdo en 2018 por 380.000 dólares. El diario asegura tener documentos que prueban los hechos y que fueron recibidos de forma anónima.



Argento negó este martes las acusaciones y se defendió en un comunicado. En él explica que Bennet, a quien conoció en el rodaje de 'El corazón es mentiroso' (2004), película en la que interpreta a su madre, acudió a ella para pedirle dinero.



Supuestamente el actor tenía problemas económicos y apuntó al hecho de que ella era pareja del chef Anthony Bourdain, “a quien percibía como una persona rica”, prosigue el comunicado. Fue este, continúa, quien decidió pagar a Bennet para evitar publicidad negativa: “decidió tratar de forma compasiva la demanda de ayuda y dársela con la condición de que no sufriríamos más intrusiones en nuestra vida”. Bourdain se suicidó el pasado mes de junio.



La versión de la italiana se vio comprometida este miércoles después de que el portal TMZ publicara unas fotografías en las que se la ve junto a Bennet sobre una cama y en actitud cariñosa. La imagen fue acompañada de una serie de pantallazos de mensajes de texto que la página web le atribuye a la actriz y en los que esta reconoce que sí mantuvo relaciones sexuales con el entonces menor, pero consentidas.

De Italia al #MeToo

Hija del aclamado director de cine italiano Darío Argento, pionero del género Giallo ('thriller' y cine de terror), y de la actriz florentina Daria Nicolodi, Argento es una reconocida actriz en su Italia natal, tanto por su contribución a la industria cinematográfica nacional como por su carácter fuerte y reivindicativo.



Debutó en la televisión a los nueve años y en sus primera películas, como 'Trauma' (1993), trabajó a las órdenes de su padre. En 1994 recibió el David di Donatello –equivalente a los premios Óscar en Italia– como Mejor Actriz por su actuación en 'Perdiamoci di vista!', logro que repitió en 1996 por 'Compagna di viaggio'.



A partir de ahí, comenzó su carrera ascendente como actriz, directora de cine y cantante ocasional. En Hollywood obtuvo cierta fama gracias a su papel en la cinta 'XXX' (2002), junto con Vin Diesel. También dirigió el videoclip (s) 'AINT' del cantante Marilyn Manson en 2003. Pero no fue hasta que se destapó el escándalo de Harvey Weinstein cuando Argento dio el salto definitivo al estrellato internacional. De hecho, muchos medios de comunicación italianos la criticaron duramente tachándola de mentirosa y oportunista.



Ahora la pregunta es si las acusaciones de abuso sexual que arrastra la actriz afectarán la credibilidad del #MeToo, que ella representa.



Tarana Burke, la activista que acuñó el término 'me too' (yo también) para apoyar la causa, fue una de las primeras que salió a defender el movimiento en redes sociales. De este aseguró que “debe incluir a todos esos hombres jóvenes y valientes que están saliendo a la luz y contando sus historias. La violencia sexual trata de poder y privilegios, y no cambia el hecho de que el perpetrador sea tu actriz favorita, un activista o un profesor de cualquier género”. Y añadió: “No hay un superviviente modelo. Somos humanos imperfectos y tenemos que ser responsables con nuestro comportamiento individual”.



Otra que ha hablado es la actriz Rose McGowan, una de las principales impulsoras de la iniciativa, amiga personal de Argento y una de sus grandes aliadas tras el suicidio de Anthony Bourdain. En el último año han sido numerosas las apariciones de ambas en diferentes actos a favor de los derechos de las mujeres. “Pude conocer a Asia Argento hace diez meses. Nuestra unión se debe al dolor compartido por haber sido abusadas por Harvey Weinstein. Mi corazón está roto. Continuaré mi trabajo en nombre de todas las víctimas”. “Sed amables”, añadió en un segundo comentario que fue duramente criticado por los usuarios de Twitter.



En cambio, están los que aseguran que el #MeToo ha quedado totalmente desacreditado. “¿Quién compensará a todos esos hombres damnificados?”, se preguntaba el periodista italiano Antonello Piroso en un artículo del diario 'La Verita'.



JULIA ALEGRE BARRIENTOS

EL TIEMPO

En Twitter: @JuliaAlegre1