El actor Sebastián Eslava pudo vencer al fin uno de sus más grandes vacíos: no conocer a su padre y cargar durante mucho tiempo con el peso de ser ‘el hijo de Pepe Cáceres’, hasta ahora. Eslava presentó la película que escribió y dirigió sobre uno de los toreros más grandes que ha dado Colombia.

“Logré poder tener confianza en mí mismo. Creo que la película me llevó a darme cuenta de que no soy ‘el hijo de...’. Soy Sebastián Eslava. Soy yo mismo y he podido hacer las paces con la sombra de mi padre”, cuenta el actor que perdió a su papá cuando tenía 2 años.



Sebastián tiene entre sus créditos las series Malayerba, Narcos, Distrito salvaje y La niña –esta última le mereció un India Catalina–. Y ahora se estrena en la dirección, al lado de Camilo Molano, en la película Pepe Cáceres, que se estrena el jueves 19 de enero.

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Eslava es recordado por su papel en 'La niña'. Foto: Mateo Guzmán / Archivo familiar Sebastián Eslava

“Decidí hacerla cuando yo tenía 20 años (hoy tiene 37) y estaba estudiando actuación en Los Ángeles. No tenía un recuerdo de él, solo podía imaginarlo a través de las historias que mi madre me contaba. Mientras estaba lejos y sentía la gran ausencia de ese hombre extraordinario al que nunca conocí, empecé a considerar honrarlo, tal vez como la única forma de llenar el vacío que me dejó, interpretándolo, reviviéndolo y encarnando sus pasiones y deseos”.



Pepe Cáceres no es un biopic convencional. Es la lectura personal de los momentos del torero, el hombre luchador, soñador y enamorado, la mayoría desconocidos para la gran audiencia. Su puesta en escena es onírica, y su narrativa se sustenta en dos o tres momentos específicos de la vida de José Humberto Eslava Cáceres, su nombre de pila, que nació en Honda (Tolima) y falleció 52 años después, corneado por un toro durante una corrida en Sogamoso.

Facebook Twitter Linkedin

El torero colombiano Pepe Cáceres junto a Picasso (izq.), durante su exitoso periplo en España. Foto: Archivo familiar Sebastián Eslava

¿Cómo fue crecer sin Pepe Cáceres?

Una ausencia enorme, una necesidad permanente de conectarme con él. A los 14 años sentí que mi vida se partió en dos, cuando por primera vez fui a una corrida. Me llamó mucho la atención ver al torero parado allí y me dieron ganas de estar en su lugar. Empecé a investigar quién había sido mi padre, cómo había sido la vida de ese hombre del que tenía sus trofeos, fotos, espada y hasta el traje que usaba cuando lo cogió el toro y murió.

Su madre, Olga Lucía Vélez, fue vital en la ‘relación’ suya con su padre...

Mi madre siempre fue muy abierta e hizo algo muy bonito con mis hermanas y conmigo y fue engrandecer siempre la figura de mi padre. Fue una mamá que edificó la imagen de mi papá y nos habló del enorme amor y cariño que nos había tenido, en medio de las dificultades y el sufrimiento que lo acompañaron en su vida.

Usted se enfoca en la niñez y el camino que tuvo que andar su padre para ser reconocido. ¿Por qué?



Pasamos por muchas etapas, en principio tuvimos un guion larguísimo que contaba su vida cronológicamente y de su paso por muchos países, pero no tenía alma ni un peso temático importante. Teníamos que elegir una etapa y nos decidimos por la de su infancia, muy compleja, y de cómo logró salir de ahí hasta convertirse en una gran figura del toreo, alcanzando su sueño. La otra etapa que consideramos fueron los 30 años de éxitos profesionales, pero no tanto a nivel familiar, los hijos, las separaciones y muchas cosas que eran más difíciles de contar.



CULTURA

Otras noticias