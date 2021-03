Le contamos la historia oculta de Alfred, el mayordomo de Batman

Cuando se lanzó la serie Pennyworth –en el 2019– algunos mostraban ciertas reservas ante la historia, aunque estaba inspirada en un personaje del universo de DC Comics.

La trama en realidad revelaba el pasado de Alfred, sí, el mayordomo de Batman, y planteaba un contexto totalmente diferente al de apoyo o escudero que muchos reconocían en las aventuras de las historietas o las películas.



Tras el estreno de la primera temporada, quedó claro que no se sabía tanto (o, mejor, que se podía explotar más) acerca de este personaje que por décadas parecía haber quedado atrapado en el papel de ser el polo a tierra del torturado héroe de máscara de murciélago.



“Era un hombre detrás de la sombra de otro, pero es tan interesante que necesitaba una historia propia. En la serie se descubre por qué Alfred tiene ese conocimiento y esa sabiduría que luego transmitirá a Bruce Wayne”, apuntaba en una entrevista del 2019 el actor Ben Aldridge, que interpretó a Thomas Wayne (que se convertiría en el papá de Batman) en la producción televisiva.



De hecho, Pennyworth reveló en su momento que este mayordomo había sido espía en la década del 60 y había luchado contra muchos malvados. La serie también reconstruyó una época llena de contrastes y conflictos políticos en la que el protagonista tiene que afrontar retos muy fuertes en ese contexto.

“No hay superhéroes o mutantes, sino humanos que llevan sus alcances a un nivel superior”, recalcó también Jack Bannon, que hace el papel de Alfred Pennyworth.



Ahora que la serie tiene disponible su segunda temporada (por la plataforma Starzplay), la expectativa ha sido mayor, ya que se arriesga a dar un paso más allá de solo contarnos las aventuras de un agente particular.



“En la primera temporada Alfred no tenía mayores sentimientos y al ser parte de la armada todo estaba en frente de él y a su disposición. En esta segunda temporada está en un lugar diferente, experimenta la pérdida, y creo que está bastante vulnerable y trata de tapar eso con su egoísmo. Antes lo hizo con un poco de humor, pero ahora nos queda claro que siempre tiene esas dos caras para no ser descubierto o, más bien, para no exteriorizar sus sentimientos reales”, dijo Jack Bannon en una entrevista reciente con este diario.



Como en toda historia de conflictos morales y acción no puede faltar una antagonista, en este nuevo ciclo también reaparece Beth Sykes, una villana que, asimismo, evoluciona y podría complicarle la vida a Pennyworth.

“Ella tiene más poder, pero se enamora y eso también la hace más vulnerable. Es importante aclarar que ella es una mujer con desórdenes psicológicos, no es del todo normal y su relación, entonces, es desordenada igualmente. Fue realmente divertido volver a esta historia y afrontar una especie de cambio de roles porque en esta temporada Alfred se vuelve más duro por las experiencias que ha tenido y Beth, tal vez un poco más suave, menos sanguinaria”, cuenta la actriz y cantante Paloma Faith, que tiene ese rol de malvada.



“Así hayamos oído de Alfred, creo que nunca antes lo hemos visto así de joven e interpretando este papel. Siento que eso es bueno porque me siento libre de poder crear este personaje”, recalca Bannon. A su vez, Faith reconoce que encontró similitudes de su papel en su vida real.



“Ella es alguien que está en otro ámbito. Yo soy una mujer con una formación muy de izquierda, muy socialista. Una mujer criada por otra mujer, feminista, participando en marchas, que se asusta con la derecha y con una revolución de esta ideología política. Esto es lo que siento cuando veo la serie desde mi realidad y mi mentalidad. Hay un poco de mi personalidad en Beth”, dice.

Paloma Faith es una villana compleja en esta temporada. Foto: Epix



Con respecto a la conexión con el universo de Batman, Jack Bannon recuerda que “Alfred es el mentor de Batman, el superhéroe más reconocido de todos los tiempos. Y siempre hemos querido saber cómo aprendió todo lo que sabe y qué hizo para ser tan grandioso”.



“Puedes consultar muchos libros y aprender cosas académicamente. Pero también siempre habrá esas lecciones que no se aprenden de esta manera, sino que alguien te las imparte. Y eso mostramos en horas y horas en esta serie (...) de dónde saca las herramientas y la experticia Batman para ser quien es hoy en día”, finaliza.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1