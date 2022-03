Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano ya tienen finalistas para su IX Edición. La gala, que se celebrará el próximo 1 de mayo en Madrid, y que coronará a la mejor película iberoamericana de ficción, entre las que parten como nominadas las españolas El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, y Maixabel, de Icíar Bollaín, y la mexicana Noche de fuego, de Tatiana Huezo.

En el caso de la categoría a mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana de ficción o documental, la relación de finalistas la componen la argentina El reino, de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, la chilena Isabel, de Rodrigo Bazaes, y las mexicanas Luis Miguel: La serie, de Daniel Krauze, y Narcos: México, de Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro.

La producción con más nominaciones en el apartado televisivo es la serie argentina El reino, seguida por la española Hierro, con 3 candidaturas. Por su parte, las producciones cinematográficas con más opciones a galardón son las españolas El buen patrón, con 11 nominaciones, Maixabel, con 8, y Madres paralelas, con7.



Las actrices finalistas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina son la española Ángela Molina por la cinta paraguaya Charlotte, Blanca Portillo por Maixabel, la mexicana Ilse Salas por la película panameña Plaza Catedral y Penélope Cruz por Madres paralelas, rol que le valió la nominación en los 94º Premios Oscar y la Copa Volpi del Festival de Venecia. Por su parte, los candidatos a Mejor Interpretación Masculina son Eduard Fernández por el filme español Mediterráneo, Javier Bardem por El buen patrón, Luis Tosar por Maixabel y el brasileño Rodrigo Santoro por 7 Prisioneiros.



Escena de Madres paralelas, con Penélope Cruz. Foto: EFE/Sony Pictures

A los premios a la mejor interpretación masculina de reparto y mejor Interpretación femenina de Reparto, optan, respectivamente, el chileno Alfredo Castro por la cinta argentina Karnawal, Christian Malheiros por 7 Prisioneiros, Manolo Solo por El buen patrón y Urko Olazabal por Maixabel. Mientras que Aitana Sánchez-Gijón estará en la competencia por Madres paralelas, Almudena Amor por El buen patrón, Ana Cristina Ordóñez González por Noche de fuego y Milena Smit por Madres paralelas.



En el caso de la candidatura a mejor creador en miniserie o teleserie, concurrirán Alejandro Amenábar por La fortuna, Juan José Campanella por Los enviados, Macelo Piñeyro y Claudia Piñeiro por El reino y Pepe Coira por Hierro.

Las candidatas al galardón a mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie son Candela Peña por Hierro, Daniela Ramírez por Isabel, Maribel Verdú por Ana Tramel. El juego y Mercedes Morán por El reino, mientras que los nominados a mejor Interpretación masculina en ese mismo apartado son: Chino Darín por El reino, el argentino Darío Grandinetti por Hierro, Diego Boneta por Luis Miguel: La serie y Javier Cámara por Venga Juan.



En la categoría a mejor Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie optan al premio Alberto San Juan por Reyes de la noche; Enric Auquer por Vida perfecta, Joaquín Furriel por El reino y Karra Elejalde por La fortuna, mientras que a mejor interpretación femenina de reparto en Miniserie o Teleserie concurren María Pujalte por Venga Juan, Najwa Nimri por La casa de papel, Nancy Dupláa por El reino y Rosa María Bianchi por Monarca.



En 'La Fortuna' , España y un cazatesoros estadounidense se enfrentan por un hallazgo. Foto: Teresa Isasi

En mejor película documental, las candidatas son 100 días con la Tata, de Miguel Ángel Muñoz, precisamente quien será el conductor de la gala de los Premios Platino junto a la actriz y cantante argentina Lali Espósito, A Última Floresta, de Luiz Bolognesi, Quién lo impide, de Jonás Trueba, y Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, de Mariem Pérez Riera.



Por su parte en mejor ópera prima Iberoamericana optan: Clara Sola, de Nathalie Álvarez Mesén, Karnawal, de Juan Pablo Félix, Libertad, de Clara Roquet, y Sin señas particulares, de Fernanda Valadez.



En el reconocimiento a mejor guion estarán Plaza Catedral; El buen patrón; Deserto Particular y Maixabel. Los nominados a mejor música original son Alberto Iglesias por Madres paralelas, composición que también le valió la nominación a los 94º Premios Oscar; César López por Memoria, Kenji Kishi Leopo por Los lobos y Zeltia Montes por El buen patrón. En la candidatura a la Mejor Dirección de Arte postularán El buen patrón, El diablo entre las piernas, Madres paralelas y Memoria.



Además, 7 Prisioneiros, El buen patrón, Los lobos y Maixabel competirán por el reconocimiento a la mejor dirección de montaje, mientras que al Premio PLATINO a la Mejor Dirección de fotografía optarán Clara Sola, El buen patrón, Mediterráneo, y Memoria. Por su parte, 7 Prisioneiros, El buen patrón, Memoria y Plaza catedral son las candidatas al galardón a la mejor dirección de sonido.

Las aspirantes al reconocimiento como Mejor Película de Animación son Ainbo, la guerrera del Amazonas de José Zelada y Richard Claus, Bob Cuspe: Nós Não gostamos de gente de Cesar Cabral, Salvar el árbol (Zutik!) de Haizea Pastor e Iker Álvarez y Valentina de Chelo Loureiro. Finalmente, las nominadas al Premio Platino al Cine y Educación en Valores son Los lobos, de Samuel Kishi, Maixabel, de Icíar Bollaín, Mediterráneo, de Marcel Barrena, y Yo nena, yo princesa, de Federico Palazzo.



En la elección de las obras audiovisuales nominadas ha participado un jurado compuesto por 135 miembros de 22 países para que ningún territorio pueda decantar el proceso de votación en sentido alguno. Será a partir de ahora cuando el jurado, junto a los cineastas y creadores de las preseleccionadas de las ediciones anteriores, los que elegirán a los ganadores en la gran fiesta del cine y las series iberoamericanas que se celebrará en IFEMA Palacio Municipal de Madrid.

